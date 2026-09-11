Правила по новой недвижимости планируют изменить: что готовят для украинцев

В Украине предлагают ввести минимум 10-летнюю гарантию на качество новых объектов недвижимости – со дня их принятия в эксплуатацию. Если в этот период владелец обнаружит недостатки, мешающие нормально пользоваться квартирой, заказчик строительства должен будет их устранить.

Видео дня

Кабинет министров уже поддержал соответствующую инициативу Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил Правительственный портал.

Предполагается, что за качество объекта в течение всего гарантийного срока будет отвечать заказчик строительства или его правопреемник. Однако для реального внедрения новых правил придется переписать законодательство, в частности внести изменения в Гражданский кодекс Украины, а также законы "О регулировании градостроительной деятельности" и "О защите прав потребителей".

"Человек, который покупает новую недвижимость, должен быть защищен не только в момент ее приобретения. Мы предлагаем ввести минимум 10-летнюю гарантию на качество объекта. Если в течение этого времени владелец обнаружит недостатки, влияющие на эксплуатационную пригодность недвижимости, он сможет потребовать от заказчика строительства их устранить. Если владелец устранит недостатки самостоятельно, заказчик должен возместить эти расходы", – заявила заместитель министра общин и территорий Наталия Козловская.

Гарантийные требования предлагают распространить на завершенные объекты, принятые в эксплуатацию. При этом предусмотрены исключения. Новые правила не будут распространяться на объекты, построенные на основании строительного паспорта, а также отдельные объекты с незначительными последствиями СС1, работы на которых выполнялись хозяйственным способом.

Какие права хотят предоставить владельцам

Если изменения примут, владелец сможет в течение 10 лет сообщить заказчику строительства о недостатках, влияющих на возможность нормально пользоваться недвижимостью. Одних слов, однако, будет недостаточно. Недостатки, влияющие на эксплуатационную пригодность объекта, должен подтвердить сертифицированный специалист по результатам обследования.

После получения сообщения заказчик строительства будет иметь 30 дней, чтобы предложить способ и сроки устранения проблемы или предоставить обоснованный отказ. В свою очередь, владелец будет иметь7 дней, чтобы согласовать предложенный вариант или отказаться от него. Если стороны согласуют способ устранения недостатков, заказчик должен будет выполнить соответствующие работы в установленные сроки.

Однако владелец квартиры сможет не ждать, пока заказчик проведет ремонт, а самостоятельно устранить недостатки или привлечь других специалистов. Согласно предложенным правилам, в таком случае заказчик строительства должен полностью компенсировать расходы на устранение недостатков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжает дорожать жилье в новостройках. За год больше всего выросли цены за квадратный метр в Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!