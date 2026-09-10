Продавцы в Украине массово пересмотрели цены на жилье: сколько теперь просят за квадратный метр

В Украине продолжают дорожать новостройки: за год цены на квадратный метр больше всего выросли в Черновицкой (+21 %), Тернопольской (+20 %) и Ивано-Франковской (+17 %) областях, а в Киеве жилье подорожало на 6,2 %. В то же время спрос на новое жилье варьируется в зависимости от региона, в Киеве и Черновицкой области он вырос, тогда как в Сумской и Черниговской областях резко сократился.

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Об этом говорится в аналитике профильного портала по поиску недвижимости. В августе наиболее заметное месячное подорожание новостроек зафиксировали в Черкасской области – +6,3%, а за год лидерами по темпам роста стали Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Черкасская области.

Сколько новостроек продолжают работать

Несмотря на войну, строительный рынок в Украине продолжает функционировать. В августе 2026 года работали 85% отделов продаж новостроек по стране. В течение месяца в Украине ввели в эксплуатацию три новых дома, всего на пять секций. Одна секция была введена в Киеве, еще две — в Киевской области и две — во Львовской области.

Рынок нового жилья не остановился. Девелоперы продолжают завершать уже начатые проекты и вводить дома в эксплуатацию, хотя активность в разных регионах остается неодинаковой. На поведение покупателей при этом влияет целый ряд факторов — от ситуации с безопасностью и работы инфраструктуры до стоимости самого жилья и возможностей приобрести квартиру по государственным программам.

Где новостройки больше всего подорожали за месяц

В августе изменения стоимости квадратного метра в большинстве регионов были относительно умеренными. В то же время отдельные области продемонстрировали значительно более заметную динамику. Больше всего за месяц средняя цена квадратного метра выросла в Черкасской области — на 6,3%. На втором месте по темпам подорожания оказалась Черновицкая область, где стоимость увеличилась на 2,5%.

В то же время в ряде областей зафиксировали обратную тенденцию. Наибольшее месячное падение стоимости квадратного метра произошло в Николаевской области – на 10%. В Черниговской области цена снизилась на 8,9%, в Житомирской — на 4,3%, в Полтавской — на 4%, а в Ивано-Франковской — на 3,7%.

То есть даже соседние или схожие по характеристикам рынки могут демонстрировать совершенно разное поведение. Пока в одном регионе застройщики повышают цены, в другом они могут корректировать их в сторону снижения.

Какие области лидируют по годовому росту

Если смотреть не на один месяц, а на изменение за год, картина становится другой. Больше всего за последние 12 месяцев подорожали новостройки в Черновицкой области – на 21%. Почти такими же высокими темпами росли цены в Тернопольской области – +20%. Далее в списке:

Ивано-Франковская область — +17%;

Хмельницкая область – +16%;

Черкасская область – +15%.

Среди лидеров по годовой динамике оказались преимущественно регионы запада и центра Украины. Особенно показательна Черновицкая область. Она одновременно стала лидером по годовому росту цен – плюс 21% – и одним из регионов, где в августе спрос на новостройки вырос больше всего.

Новостройки в Киеве

Столичный рынок также продолжает дорожать. За год средняя стоимость квадратного метра в киевских новостройках увеличилась на 6,2%. В августе средняя цена составляла $1488 за квадратный метр.

Однако даже внутри Киева разница между районами остается очень большой. Самым дорогим традиционно является Печерский район. Там средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет $2839.

На противоположном конце ценового диапазона находится Деснянский район. Здесь средняя цена квадратного метра значительно ниже — около 886 долларов. Таким образом, разница между средними ценами на новое жилье в самом дорогом и самом доступном районах столицы превышает три раза.

В августе интерес украинцев к новостройкам заметно различался в зависимости от региона. В целом в большинстве восточных областей спрос снижался, тогда как на западе страны он в ряде регионов рос. Наибольший рост спроса за месяц зафиксировали в Черновицкой области – +18%.

На втором месте оказалась Житомирская область, где интерес к новостройкам увеличился на 17%. В Киеве спрос вырос на 16%, а в Кировоградской области — на 14%.

В то же время в некоторых регионах ситуация была противоположной. Наибольшее падение спроса в августе зафиксировали в Сумской области – минус 29%. В Черниговской области интерес к новому жилью сократился на 22%, в Запорожской — на 13%, а в Одесской — на 12%. Таким образом, наибольшее падение спроса пришлось преимущественно на регионы, где ситуация с безопасностью остается более сложной или покупатели более осторожно относятся к приобретению жилья.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года спрос на "вторичку" в Украине продолжил расти: в Черкасской области цены выросли на 10%, в Черновицкой — на 9%, тогда как в Херсонской области они упали на 9%. Самые дорогие однокомнатные квартиры традиционно остаются в Киеве — в среднем 89,5 тыс. долларов, а самые дешевые — в Херсонской области, около 15,5 тыс. долларов.

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