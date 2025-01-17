Поезда в Украине будет ходить по измененным маршрутам: где появились новые остановки

"Укрзалізниця" переписала расписание движения ряда поездов – теперь они будут находиться в пути намного меньше. Кроме того, на некоторых направлениях были добавлены дополнительные остановки – в частности, в Николаевской области и в Одессе.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили:

изменения связаны с завершением ремонта железнодорожной инфраструктуры;

в силу они вступят с 27 января.

"Завершаем ремонт железнодорожной инфраструктуры и с 27 января ускоряем ряд поездов на Одесском направлении на 2-3 часа. А еще – назначаем остановки в Николаевской области", – говорится в сообщении.

Расписание каких поездов меняет "Укрзалізниця"

№51/52 Запорожье – Одесса.

Отправление из Запорожья – 16:00. Прибытие в Одессу – 05:25 вместо 07:29. Ускорение составит 2 часа 4 мин.

Отправление из Одессы – 23:18 вместо 21:19. Прибытие в Запорожье – 13:30. Ускорение – 1 час 59 мин.

№53/54 Днепр – Одесса.

Отправление из Днепра – 18:07. Прибытие в Одессу – 05:25 вместо 07:29. Ускорение – 2 часа 4 мин.

Отправление из Одессы – 23:18 вместо 21:19. Прибытие в Днепр – 11:11. Ускорение – 1 час 59 мин.

№253/254 Кривой Рог – Одесса.

Отправление из Кривого Рога – 18:03. Прибытие в Одессу – 05:25 вместо 07:29. Ускорение – 2 часа 4 мин.

Отправление из Одессы – 23:18 вместо 21:19. Прибытие в Кривой Рог – 11:44. Ускорение – 1 час 59 мин.

№148/147 Киев – Одесса.

В направлении Одессы ускорен на 2 часа 2 мин. В направлении Киева – на 2 часа 26 мин.

Отправление из Киева – 17:25. Прибытие в Одессу – 06:15 (ранее 08:17).

Отправление из Одессы – 19:50 вместо 17:24. Прибытие в Киев – 09:02.

№7/8 Харьков – Одесса.

Ускорение на 3 часа 12 мин. в направлении Одессы. И 3 часа 13 мин. в направлении Харькова.

Отправление из Харькова – 20:20 (ранее – 17:55). Прибытие в Одессу – 07:12 (ранее – 07:59).

Отправление из Одессы – 22:29 (ранее 19:52). Прибытие в Харьков – 09:21 (ранее – 09:57).

Где появились новые остановки

Кроме того, на некоторых направлениях были добавлены дополнительные остановки. В частности, в Одессе.

"Поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающая жилмассив им. Котовского", – рассказали в "Укрзалізниці".

Также дополнительные остановки появились в Николаевской области. Теперь поезда будут останавливаться в:

Вознесенске;

Южноукраинске;

Колосовке (пгт. Токаревка).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" разрешила шеринг билетов между аккаунтами своего приложения. Т.е. теперь билет можно купить другому человеку.

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