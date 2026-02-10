Повышение прайс-кэпов сняло барьеры для импорта и добавило электроэнергии в систему, – Омельченко

Повышение прайс-кэпов на рынке электроэнергии стало правильным и необходимым решением в условиях дефицита мощности, поскольку позволило снять барьеры для импорта из ЕС. Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центр Разумкова.

Видео дня

По его словам, баланс электроэнергии в Украине остается напряженным, особенно в вечерние часы.

"Давайте сначала посмотрим общий баланс электроэнергии в Украине. У нас потребление в вечерние пики где-то 18 гигаватт в то время, вернее спрос. А имеющейся электроэнергии мы имеем генерации где-то 10–11, а импорт у нас составляет около 2,5 гигаватт теоретически возможен, но реально он идет меньше", – отметил Омельченко.

В то же время он отметил, что в последнее время в вопросе импорта произошли принципиально важные изменения. "И я здесь хотел бы сказать, что есть очень серьезные положительные сдвиги в этом вопросе. Я постоянно подчеркивал много лет, что нужно менять прайс-кэпы и открывать барьеры для импорта в условиях дефицита", – подчеркнул эксперт.

Омельченко напомнил, что толчком к изменениям стала публичная позиция руководства государства. "И наконец сказал об этом и президент 16 января, дал такую рекомендацию нашему правительству, НКРЭКУ и наконец НКРЭКУ прислушалась и открыла. И сняла этот барьер, увеличила прайс-кепы", – отметил он.

Эксперт также обратил внимание на экономическую целесообразность импорта даже при высоких ценах.

"Понимаете, поэтому даже если импорт стал бы дороже, даже если он стоит 30 гривен за киловатт/час, то все равно это не 30 гривен, которые нужно платить за, например, генераторы, которые производят электрическую энергию через генераторы", – подытожил он.

Напомним, директор Центр исследований энергетики также уверен, что повышение прайс-кэпов на рынке электроэнергии позволило существенно нарастить использование импортного потенциала Украины.