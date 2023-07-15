Коррупционный спрут ЕГАПС снова угрожает Украине. Красную дорожку перед одиозной схемой, по моему мнению, лично стелит премьер-министр Денис Шмигаль. Именно он решением КМУ легализует коррупционный сбор и теперь должен публично ответить – не только морально, но и уголовно.

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Україна готувалася перейти на електронний акциз та онлайн-облік підакцизних товарів. Це крок вперед. Водночас Шмигаль постановою КМУ №618 повернув всіх нас у 2004-й. Тоді народилась схема ЄДАПС. Концерн Юрія Сидоренка (бізнесмена, який зараз перебуває у міжнародному розшуку) виготовляв документи суворої звітності, домовлявся з міністерствами про збільшення кількості таких документів, вводив додаткові захисні елементи, голограми, на чому "заробляв" мільярди доларів з 2004-го по 2013-й: банда Сидоренка щорічно витягував з кишень українців щонайменше 1 млрд доларів. Тобто, за час існування схеми близько 9 млрд доларів ми з вами заплатили за папірці з голограмами, від яких не було жодної користі.

ЄДАПС, в тому числі завдяки особисто моїм зусиллям, вдалось випхати з України. Навіть "всеїдний" Янукович тоді пішов на те, аби відмовитися від неприкритої корупції. Сидоренко весь цей час намагався повернутись. Але урядовцям не вистачало нахабності повернути символ корупції.

А ось Шмигалеві, схоже, вистачило…

Що він придумав: замість електронного акцизу уряд зобов'язав з 1 листопада на акцизних марках використовувати голографічну стрічку. Одразу ж поліграфкомбінат "Україна" закупив у ЄДАПівського "Поллі-сервіс" захисних елементів на 141 млн грн. Це тільки перша, пробна, закупка. Щороку тільки на голограми для акцизів витрачатимуть 9 млрд грн. Ця фольга насправді коштує копійки, та не дає ніякого захисту для підакцизної продукції, не існує навіть лабораторій, які можуть перевіряти справжність марки... Але Кабінет міністрів готовий тратити 9 мільярдів на псевдозахист. На ці гроші, наприклад, можна було б купити до 100 тисяч дронів DJI Mavic 3. Це один з найпопулярніших побутових коптерів, які стали "очима" бійців ЗСУ. Що це, як не злочин, за який слід відповідати?

У такий дідівський спосіб премʼєр збирається "боротись з контрабандою" цигарок та алкоголю. Хоча насправді Шмигаль добре знає, що контрабандні сигарети продають взагалі без акцизів (по схему Duty Free), як і алкоголь. Замість того, щоб боротись зі схемами контрабанди, Кабмін запроваджує ще одну схему і збирається - так виглядає - боротися з легальним ринком, зменшивши рівень захисту. Єдина мета цих голографічних елементів, на мою думку, продати українцям непотрібні папірці на мільярди. Всіх нас хочуть повернути у 2000-ні.

Я боровся з ЄДАПС з 2010-го до 2014-го, отримував погрози, але добився свого. Схема була зруйнована. Ще працюючи головою Держкомпідприємництва я відкрито говорив: люди Сидоренка приходять по міністрів і за долю пропонують розмістити свої голограми на їх документах. Це призвело до того, що голограми розміщували усюди. МОЗ - на листках непрацездатності, Мінкультури - на туристичних ваучерах, МВС - практично на всіх документах, які отримують українці (від довідок до посвідчення водія).

Коли закордонні паспорти друкував ЄДАПС, вони коштували 800 грн, а після випровадження ЄДАПС з ринку, ціна впала до 120 грн. У 2015-му вже міністр внутрішніх справ публічно заявив: люди Сидоренка корумпували урядовців, а позбувшись від ЄДАПС вдалось заощадити десятки мільярди гривень.

Схоже, Шмигаль встояти не зміг. І це тільки початок, апетити зростатимуть. Або прем'єр в долі, або він через свою злочинну недбалість ввів корупційний податок для кожного українця і не помітив цього. Хоча у другий сценарій я не вірю. Тим паче, що в цифрову епоху звичайна фольга не може виконувати роль захисного елемента, а весь світ переходить саме на цифрові технології.

Не треба бути Вангою, аби передбачити, що незабаром в інтернеті продаватимуться підробні марки турецького, білоруського виробництва, яких не відрізнити від справжніх, і продавці контрабандної підакцизки зможуть вже легально продавати на ринок свою продукцію.

Україна прагне стати членом НАТО, стоїть на порозі вступу в ЄС. Хочу розчарувати пана Шмигаля - корупціонерів туди не беруть. Всі, хто причетний до повернення ЄДАПС, - крадуть не тільки з бюджету. Вони крадуть майбутнє всіх українців. Вони баласт, і якщо ми його не позбудемось, в ЄС та НАТО нам не потрапити. І непомітно ввести корупційний податок не вдасться. Я не зупинюсь, поки відновлену схему ЄДАПС не буде зруйновано, а спільників Сидоренка не заарештують. І я такий не один. Українці не мовчатимуть, ми обкрадати себе не дозволимо.

Постанову №618 слід терміново скасувати, а правоохоронці мають розслідувати зв’язки між ЄДАПС, поліграфкомбінатом "Україна" та урядовцями, в тому числі й Шмигалем. Інакше всі ми заплатимо за цю корупцією не тільки своїми грошима, але і своїм майбутнім.

Я розмовляв з багатьма депутатами парламенту, і вони в один голос кажуть, що не можуть боротися з такими схемами уряду Шмигаля, бо в нього імунітет. Цікаві заяви в період війни... Тому я вважаю, що весь Кабмін повинен нести відповідальність за цю схему... в тому числі й міністри, які голосували за постанову, бодай відповідальність моральну. Якби в країні не було б воєнного стану, такий Кабінет міністрів мала б очікувати негайна відставка. Але поки офіс президента займається війною, депутати поринули у свої справи: торгують "Шляхом", беруть хабарі та "граються" на тендерах. А уряд - непідконтрольний.

Саме тому я подаю на уряд до суду. Наскільки мені відомо, постанова не отримала погодження регуляторної служби, і це є підставою для її скасування. Я вважаю, що слід не допустити цього останнього корупційного банкету уряду Шмигаля.