Из-за Шмыгаля каждый украинец заплатит "коррупционный налог": как расцвела новая схема и куда ушли миллиарды

Украинцы вынуждены платить "коррупционный налог". Кабинет министров Дениса Шмыгаля сначала позволил возглавить правительственное предприятие полиграфкомбинат "Украина" связанной с коррупционным консорциумом ЕГАПС руководительнице. А после, пользуясь худшим примером правительства времен Януковича, начал искусственно завышать стоимость их работ. Последнее решение – введение голограмм на акцизные марки (которые вообще должны заменить на электронные – будет стоить всем украинцам около 9 млрд грн.

Видео дня

О том, сколько государство уже потратило на связанные с ЕГАПС предприятия и кто за ними стоит, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как комбинат "Украина" превратили в филиал ЕГАПС

Решение Кабмина Шмыгаля ввести дорогостоящие голограммы вызвало бурную реакцию в СМИ. Расследователь и основатель издания "Наші гроші" Юрий Николов намекнул: Шмыгаль мог би многое рассказать о новых схемах. Без его согласия вернуть масштабный коррупционный спрут было бы невозможно.

Полиграфкомбинат "Украина" принадлежит Кабинету министров. Предприятие изготовляет документы строгой отчетности (акцизы, паспорта, удостоверение водителя и т. д.), а также ценные бумаги. В течение многих лет это была одна из самых коррупционных сфер. OBOZREVATEL уже подробно писал о том, как консорциум ЕГАПС фактически стал монополистом и вплоть до 2014-го изготовлял бланки для министерств. Чтобы искусственно увеличить стоимость продукции, на документах размещали голограммы.

Схему разрушили в 2014-м, бенефициар ЕГАПС Юрий Сидоренко стал фигурантом большого количества уголовных дел. И уже при премьер-министре Денисе Шмыгале он попытался вернуться к нелегальному заработку. То, на что не решались предыдущие главы правительства, смог сделать Шмыгаль.

Во-первых, в полиграфкомбинат "Украина" назначили руководителя, которая, как утверждают в СМИ, связана с менеджерами ЕГАПС. Речь идет об Татьяне Бондаренко. К примеру, издание ЭП назвало ее "подругой скандального менеджера Юрия Сидоренко". Против ее назначения выступил и коллектив полиграфкомбината. Но никакие обращения не помогли. Сразу же после назначения Бондаренко "Полли-Сервис" (предприятие, связанное с ЕГАПС) стало получать госзаказы на миллиарды гривен.

"Полли-Сервис" вместе с предприятием "Голография" основали скандальный консорциум ЕГАПС еще в 2004-м. При этом основатели "Полли-Сервис" – та же компания "Голография" и Наталья Кочубей. Реальным собственником являлся Юрий Сидоренко. Сейчас 85% "Полли-Сервис" находится в собственности "Инновационно-индустриальной группы" (принадлежит менеджеру ЕГАПС и партнеру Сидоренко Ирине Обыденко и гражданину ОАЭ Тарияму Матару Мохамеду Тарияму), а еще 25% – все той же Наталье Кочубей.

Юрий Сидоренко в разное время был официальным собственником и ЕГАПС, и "Полли-Сервис". Сейчас же последнее предприятие возглавляют связанные с ним менеджеры. Вероятно, он также использовал в схеме гражданина ОАЭ.

Сколько денег "Полли-Сервис" получил от госпредприятия

Бондаренко возглавила комбинат в августе 2021-го. К тому моменту "Полли-Сервис" от комбината заказы не получал. А за весь 2020-й объем госзаказа составил всего 12,4 млн грн. Бондаренко понадобилось всего 2 месяца, чтобы наладить сотрудничество со связанным с ЕГАПС предприятием. Уже в октябре комбинат закупил у скандальной компании материалов на 406 тыс. грн.

Буквально через несколько недель комбинат "Украина" заплатил "Полли-Сервис" уже 1 млн грн за полимерные пленки. А в ноябре, спустя всего три месяца после назначения Бондаренко, "Полли-Сервис" получил от комбината уже 34,3 млн грн. На этот раз за электронные обложки для бланков паспортов с монтированным чипом. Спустя несколько недель – еще 34,3 млн грн за такие же обложки. После смены поставщика стоимость изготовления паспортов для украинцев выросла на 40 грн.

На данный момент "Полли-Сервис" является главным поставщиком комбината. По данным YouControl, всего компания получила от комбината 8,9 млрд грн. Фактически схема в гривневом эквиваленте уже вышла до масштабов, которые были во время ее расцвета. И это только начало. "Полли-Сервис" получил от госкомбината 87 тендеров, и с каждым месяцем растет и их количество, и стоимость бланков.

В случае с акцизами – на абсолютно бесполезные голограммы, которые не могут защитить от контрабанды, потратят миллиарды. И заплатит за это каждый украинец, покупая подакцизный товар. Так же, как и сейчас украинцы вынуждены переплачивать, получая паспорт, водительское удостоверение.

Ранее глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил о том, что будет в суде требовать отмены постановления Кабмина о введении обязательных голограмм на акцизах.