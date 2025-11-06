Постепенное повышение прайс-кэпов приблизит Украину к европейской модели рынка, – Савченко

Отмена или постепенное смягчение прайс-кэпов является необходимым условием для формирования конкурентного рынка электроэнергии и интеграции Украины в европейское энергетическое пространство.

Об этом заявила Ольга Савченко, партнер ЮК Altelaw & Sempra и председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Законодательно, конечно, существуют эти основания в рамках нашей евроинтеграции – необходимости иметь либеральный, прозрачный рынок. И, собственно, непосредственно у нас в законодательстве было предусмотрено, что прайс-кэпы будут существовать полгода-год с даты открытия рынка, но, тем не менее, эта история тянется", – напомнила Савченко.

По ее словам, хотя прайс-кэпы частично повышены в вечерний период суток, этого недостаточно для отражения реальной рыночной ситуации.

"Я считаю, что если бы их априори отменили, это и бы законодательно соответствовало и локальному законодательству, и европейскому, и одновременно как раз бы максимально показало реальную цену на электрическую энергию в определенный час", – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что свободное ценообразование дало бы толчок к развитию технологий хранения энергии и новой генерации.

"Если бы эти ценовые колебания свободного рынка присутствовали, это бы стимулировало устанавливать установки хранения электрической энергии, строить генерацию там, где она нужна, строить нужную генерацию для того, чтобы соответствовать этим ценовым колебаниям", — подчеркнула Савченко.

По ее словам, оптимальным путем является постепенная либерализация — "каждые полгода двигаться к повышению прайс-кепов, снижение разрешения, например, на отрицательные цены и в конце концов таки отменить их".

Ранее вице-президент Energy Club, бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил, что ограничение предельных цен на электроэнергию в Украине остается одним из ключевых барьеров для увеличения импорта из стран ЕС, несмотря на техническую готовность энергосистемы.