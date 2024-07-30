Россия продолжает превращаться в сырьевой придаток Китая: что больше всего выкачивает Пекин

Россия обновила рекордный показатель экспорта в Китай. Правда, КНР почти полностью закупает не высокотехнологические, а ресурсы, таким образом продолжая превращать РФ в свой сырьевой придаток.

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Ссылаясь на опубликованные китайской таможней данные, российские СМИ сообщают, что в первом полугодии страна-агрессор поставила на китайский рынок товаров на рекордные $65,2 млрд. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

При этом экспортный поток из РФ в Китай почти на 90% состоит из природных ресурсов. Три четверти приходится на нефть, нефтепродукты и газ: за первые шесть месяцев 2024 года китайским НПЗ было продано 55,1 млн тонн черного золота (на 5% больше, чем в 2023 году). Средняя цена этой нефти выросла до $80,3 за баррель (+9%).

В целом, доходы "Газпрома" от продажи газа в Китай через трубопровод "Сила Сибири" выросли на 17% – до $4 млрд. До конца года по трубе планируют поставить 30 млрд кубов газа, а в 2025 году она может выйти на проектную мощность — 38 млрд.

Кроме углеводородов, Китай покупает у России древесину ($1,7 млрд), металлические руды ($2,3 млрд), алюминий и продукцию из него ($1,8 млрд), рыбу ($1,3 млрд), а также растительные и животные масла ($1 млрд). При этом поставки двух последних категорий товаров сократились на 11% и 32% соответственно.

Эксперты утверждают, что Китай исторически импортирует из России в основном минеральное сырье и нефть. В 2023 году сторонам удалось договориться об открытии китайского рынка свинины для российских поставщиков, но на какие-либо существенные объемы поставки так и не вышли.

Кроме того, играют свою роль и различные ограничения со стороны КНР. После ужесточения американских санкций в конце 2023 года китайские банки стали массово отказываться от проведения транзакций с Россией – решить проблему не удалось даже после визита в Пекин российского диктатора Владимира Путина.

Теперь россиянам крайне сложно, а в некоторых случаях невозможно получить платеж из КНР, даже в юанях. Платежная блокада затронула производителей металлов, компании сельхозсектора, а также другие отрасли.

Как уже сообщал OBOZ.UA, китайские банки не хотят работать с юанем, который связан с Россией – к примеру, купленный на подсанкционный Мосбирже или использованный в сделках с Москвой. Такие деньги там начали воспринимать как "грязные" – и местные банки стали избегать работы с ними.

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