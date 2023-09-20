Помогают России производить оружие для убийства украинцев: компании из Германии объявлены международными спонсорами войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло 2-х ведущих немецких производителей высокоточных станков – Spinner и DMG MORI – в перечень международных спонсоров войны, что грозит им серьезными репутационными потерями на мировом уровне. Причина: станки этих компаний продолжает удерживать, а также покупать, Россия – несмотря на введенные санкции.

Об этом рассказали в самом НАПК. Там отметили: без этих станков РФ неспособна производить оружие и компоненты к нему.

"На сайте официального дистрибьютора компании Spinner в России – ООО "ШПИННЕР", – указано, что он работает "в обычном режиме". С 24 февраля 2022 года по 31 июня 2023 года, в Россию были импортированы станки и комплектующие Spinner на почти 15 млн долларов. После начала широкомасштабной войны,объем поставок оборудования Spinner в РФ увеличился на 500%", – говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается: среди импортеров компании – предприятия российского военно-промышленного комплекса. Они:

разрабатывают и производят компоненты в самолеты Су и МиГ;

уже находятся под санкциями – что, впрочем, "не мешает им получать новые немецкие станки".

В то же время, DMG MORI представлена на рынке России через ООО "ДМГ Мори Рус". Эта компания управляет станкостроительным заводом в Ульяновске. При этом:

в конце февраля 2022 года DMG MORI объявила о прекращении всех продаж и обслуживания в России, а также всего производства на своем заводе;

однако на самом же деле компания "остается активным участником на рынке России".

"ДМГ Мори Рус" осуществило в июле и августе 2022 года поставку станочных комплектующих для дочернего предприятия ПАО "ОДКС-а" Сатурн – инструментальный завод", производящего газотурбинные двигатели для военной авиации", – подчеркнули в НАПК.

Ранее же Агентство внесло сразу 14 импортеров станков немецкого производителя Spinner в список международных спонсоров войны. "Решение было принято после получения информации о доставке по производственным мощностям завода в Турции станка немецкого производителя Spinner для российского АО "Серовский механический завод" (СМЗ)", – объяснили в НАПК.

Станок уже был отправлен из Турции. Предполагается, что Россия получит его в конце сентября.

Отмечается, что станок в России используют для производства танковых осколочно-фугасных снарядов. Украинская сторона уже официально проинформировала немецкую компанию о том, что ее станок теперь будет использоваться для производства боеприпасов, которыми РФ атакует Украину.

Объявление международным спонсором войны – что это значит

Spinner и DMG MORI – далеко не первые международные компании, попавшие в указанный список. В него уже внесены Şişecam Group, PepsiCo и Mars, Philip Morris International, JTI, Alibaba Group Holding Limited, Bacardi, Unilever, Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

К примеру, ранее американская корпорация Mondelez International столкнулась с бойкотом в Европе после внесения в украинский список международных спонсоров войны. Активнее всего к нему присоединились страны Скандинавии. После этого в Mondelez даже заявили о стремлении свернуть бизнес в России. Однако бойкот не прекратился, т. к. полного выхода с рынка РФ компания все равно не планирует.

Впрочем, все эти компании из списка пока продолжают работу в Украине, т.к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК ранее также направило письма компаниям, которые внесены в перечень международных спонсоров войны. Агентство предлагает руководителям таких компаний посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами, а также обсудить выход бизнеса из страны-террористки России.

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