Поляки могут заблокировать один из пунктов пропуска: в ГПСУ раскрыли детали

Польские протестующие могут возобновить блокировку движения в пункте пропуска "Шегини-Медика". Акция ожидается 9 июня

"По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини". Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение, будет сообщено дополнительно.

Протестующие снова требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины. В частности, они выступают за "уменьшение ввоза зерновых на территорию Польши", хотя такие культуры и сейчас проходят территорию соседней страны транзитом. Аналогичные однодневные протесты проходили 10 мая в пункте пропуска "Долгобычев - Угринов".

"Похоже, в спектакле, который длился с ноября прошлого года по 29 апреля, после месячного перерыва начинается второй акт. Новое требование – такое же абсурдно, как и все предыдущие : "уменьшение ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины", – прокомментировал ситуацию председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польские фермеры 4 июня возобновили частичную блокаду границы Украины. Грузовики не пропускают через пункт "Рава-Русская - Гребенное", причем из Украины в Польшу не может заехать ни одна фура.

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