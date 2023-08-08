Польша запретила Украине экспортировать украинское зерно, но разрешает РФ: как объясняют ситуацию
Польша запретила Украине экспортировать зерно в их страну (разрешен только транзит). Однако при этом продолжает покупать зерно у России.
Как рассказал УНН президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, это объясняют незначительными объемами закупок из РФ. При этом Украина поставляла такие объемы, что создала конкуренцию польским аграриям.
"Возникает много вопросов – почему, когда Украине запрещают, с российской пищей продолжают работать. И мед снабжает россия, и другие продукты. Почему к России нет такого жесткого отношения? Когда задаем эти вопросы, нам говорят о незначительных объемах, а Украина-де везет через границу значительные объемы продукции", - подчеркнул он.
По мнению эксперта, в этой ситуации есть один правильный вопрос: если польская сторона опасается, что продукция украинского АПК осядет на ее внутреннем рынке, ей следует внимательно контролировать перемещение грузов. "Сначала они согласились, а потом сказали: ага, вы продаете в Италию и Испанию, а мы туда хотим продавать. И мы там с вами не можем конкурировать", – объяснил Леонид Козаченко поведение польских партнеров.
По мнению главы Украинской аграрной конфедерации, Польша думает о защите своих фермеров, которые не могут конкурировать с украинскими "даже в условиях войны, когда в Украине не все хорошо". "Но все же украинское сельское хозяйство мощнее, оно развивается совсем по другому принципу, чем европейское. И это действительно причина", - прокомментировал эксперт заявления польской стороны относительно блокировки украинского агроэкспорта.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. В результате РФ восстановила режим "временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря". Также агрессор начал массированные атаки на порты Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что никаких двухсторонних соглашений Украина и Россия не заключали. Потому РФ срывает исключительно свои договоренности с ООН и Турцией, а договоренности Украины с ними остаются в силе. Таким образом, Украина будет добиваться от партнеров продолжения экспорта зерна в Черном море.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!