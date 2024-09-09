Полноценный кинотеатр дома: Samsung представил проекторы The Premiere с искусственным интеллектом

В современном мире, где технологии быстро меняют нашу повседневную жизнь, важно оставаться в курсе инноваций, делающих быт более удобным, эффективным и развлекательным. Одним из таких прорывов является новая линейка проекторов от Samsung – The Premiere, которые превращают любой уголок вашего дома в полноценный кинотеатр. А благодаря искусственному интеллекту, этот опыт становится еще более персонализированным и приятным для каждого.

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Превратите свою гостиную в кинотеатр премиум-класса

Проекторы The Premiere 7 и 9 – это ультракороткофокусные 4К лазерные проекторы, которые не только обеспечивают поразительное качество изображения, но и гарантируют легкость в использовании. Вам больше не нужно затемнять комнату или искать место для громоздких экранов. The Premiere обеспечивает яркую картинку даже при дневном освещении благодаря новой функции Vision Boost, которая автоматически регулирует контрастность и яркость в соответствии с условиями помещения. На расстоянии всего нескольких сантиметров от стены вы получите экран до 130 дюймов, что позволяет сделать даже небольшую комнату настоящим кинотеатром.

Одной из ключевых особенностей модели The Premiere 9 является тройная лазерная технология, которая обеспечивает точное цветопередачу и максимальную контрастность. Эта технология позволяет погрузиться в яркий и насыщенный мир кино, где каждая деталь выглядит реалистичной и выразительной. А для тех, кто ищет более компактный вариант, The Premiere 7 предлагает также ультракороткофокусные возможности с высоким разрешением и яркостью, что удовлетворит любые требования к качеству изображения.

Интеллектуальные функции для лучшего просмотра

Но Samsung не ограничивается улучшением визуальных возможностей. Благодаря встроенному искусственному интеллекту эти проекторы способны адаптироваться к вашим потребностям. Функция AI Масштабирование позволяет автоматически улучшать качество изображения до 4K независимо от того, просматриваете ли вы старые видео или трансляции из интернета. Это означает, что даже контент с низким разрешением будет выглядеть четко и насыщенно на большом экране.

ИИ не только работает над изображением. В проекторах The Premiere внедрена технология Dolby Atmos, обеспечивающая объемный звук и эффект погружения без необходимости дополнительных колонок. Эта технология позволяет наслаждаться фильмами с качеством звука, конкурирующим с кинотеатральными системами, создавая полный объемный купол звука в вашей комнате.

Как искусственный интеллект помогает украинцам экономить

Samsung делает акцент на внедрении не только развлекательных, но и экологически ответственных решений. С помощью режима AI Energy в приложении SmartThings пользователи могут снизить потребление энергии своих устройств на 15-70% в зависимости от настроек. Это не только выгодное решение для кошелька, но и способствует сохранению окружающей среды.

Ультракороткофокусные проекторы The Premiere 7 и 9 оснащены пультом SolarCell, который питается от естественного освещения, обеспечивая не только удобство, но и экологичность. Технологии Samsung, построенные на основе искусственного интеллекта, помогают быть более осознанными в своих расходах на энергию и уменьшать углеродный след, что критически важно в современном мире.

SamsungAITV: больше, чем просто телевизор

Важной частью экосистемы Samsung является AI TV с интеллектуальным процессором, оптимизирующим изображение и звук на основе условий просмотра. Модели Neo QLED 8K с новейшими AI-процессорами обеспечивают плавную картинку и персонализированный звук для каждого пользователя, адаптируясь к его предпочтениям. А для украинских семей это возможность наслаждаться любимыми программами и фильмами в лучшем качестве, вне зависимости от внешних условий.

Кроме того, Samsung продолжает совершенствовать функционал телевизоров через AI Energy и поддержку экосистемы SmartThings, что позволяет интегрировать телевизор с другими устройствами дома и управлять ими с помощью голосовых команд или смартфона. Все это делает процесс управления устройствами очень обычным и удобным.