Полная локализация всех компонентов. 'Генерал Черешня' и хорватская ORQA объявили о начале сотрудничества

Украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" и один из крупнейших европейских производителей БПЛА и оборудования ORQA подписали меморандум, которым официально начинают сотрудничество.

В первую очередь компании начинают развитие крупного производства компонентов в Украине. В рамках программы Build in Ukraine планируется построение подземного завода по производству различных компонентов и периферии для БПЛА.

Кроме этого, будет начато совместное серийное производство в Хорватии, где будут разрабатываться новейшие технологии в беспилотной индустрии. Партнерство компаний сочетает глубокую технологическую экспертизу ORQA и уникальный опыт украинского производителя.

Ключевая цель сотрудничества между компаниями – полная локализация производства компонентов в Украине и уменьшение зависимости от поставок иностранных комплектующих. Кроме этого, компании ставят целью перевооружение стран НАТО и технологическое усиление имеющихся возможностей Сил обороны Украины.

"Рад сообщить, что сегодня мы начинаем новую страницу в истории нашей компании и в целом украинского defence-tech. Начинаем большое прекрасное партнерство с компанией, имеющей десятилетний опыт и ведущую экспертизу в индустрии БПЛА. Цель у нас общая и понятная: вместе строить новую архитектуру европейской и мировой безопасности. Наш уникальный украинский опыт, вместе с технологической экспертизой ORQA, идеально комбинируются. Мы готовы изменить игру", – сказал Ярослав Гришин, соучредитель компании "Генерал Черешня.

"Этот момент знаменует важный шаг вперед для обеих сторон и обусловлен общим стремлением укрепить будущую систему безопасности всех стран-членов Альянса. Реальный боевой опыт Украины в сочетании с высокоразвитыми техническими возможностями компании Orqa создает партнерство с исключительным потенциалом. Объединив усилия, мы стремимся не просто участвовать в формировании будущего безопасности, но и активно его преобразовывать", – Срджан Ковачевич (Srdjan Kovacevic), Co-Founder and CEO of ORQA.

Работа над созданием совместных производств уже начата. Первые продукты производства "Генерал Черешня"/ORQA ожидаются в ближайшее время.

ORQA – крупнейший производитель БПЛА и комплектующих в Европе, работающий с более чем 50 странами мира, в том числе с 24 странами НАТО. Компания производит свои средства полностью без китайских комплектующих. Партнерство позволит вывести локализацию производства компонентов в Украине на новый уровень, используя знания и компоненты европейских производителей.

"Генерал Черешня" – один из крупнейших производителей различных типов БПЛА в Украине, занимающий ТОП-1 среди перехватчиков и ТОП-1 среди всех FPV по количеству баллов, согласно официальным данным программы "Армия Дронов".