Полицейские ищут украинок на сайтах для взрослых: дела заканчиваются конфискацией анальных пробок и взятками

В Украине снова хотят декриминализировать порно. Однако на этот раз, похоже, за дело взялись по-серьезному: соответствующая петиция к президенту за считаные дни собрала необходимое количество голосов, в связи с чем нардепы готовятся выносить на голосование Верховной Рады соответствующий законопроект. Поводом для этого стала скандальная ситуация, в которую попала вебкам-модель Светлана Дворникова – которая и стала автором петиции.

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Причина же того, что такая ситуация в принципе стала возможной, – строгий запрет на выработку подобного контента в Украине. Ведь именно это обстоятельство делает возможным преследование граждан за то, что уже разрешено по меньшей мере почти во всей Европе.

Однако если присмотреться, то окажется, что на самом деле проблема глубже. Ведь суды выносят приговоры не только тем, кто зарабатывает на "клубничке", но и тем, кто по обоюдному согласию обменивается с друзьями и любимыми "горячим" контентом или собственными интимками. А порой наказание можно получить даже за эротические стикеры в мессенджерах.

OBOZ.UA разбирался, принесет ли петиция реальный результат, что сейчас происходит с самым свежим законопроектом о декриминализации порно и почему правоохранители забирают у украинцев анальные пробки.

Законопроект поддержали, но хода не дают

За несколько недель Светлана Дворникова стала едва ли не самой медийной вебкам-моделью в Украине. Как говорится в тексте ее обращения, за последние 5 лет Дворникова "отдала налогами государству более 40 млн грн", заработанных на OnlyFans. Взамен же она получила уголовное дело и вымогательство взятки от правоохранителей за "решение" этого дела.

По ее же словам, во время обыска у нее нашли 200 тыс. долларов, которые предназначались для уплаты налогов – и поставили перед фактом: либо она дает им 100 тысяч за то, чтобы дело не открывали, либо 50 тысяч – чтобы деньги оставили, но дело все же завели.

OBOZ.UA удалось найти дело Дворниковой в судебном реестре. Оказалось, что обыски у девушки проводили сотрудники СУ ГУНП в Харьковской области – и у нее действительно нашли более 202 тыс. долларов. Мы уже направили запрос к харьковским правоохранителям с просьбой прокомментировать, расследовали ли они публичное заявление о вымогательстве взятки и кто конкретно проводил обыск.

Ведь именно это дело может кардинально изменить украинское законодательство и привести к декриминализации изготовления и распространения контента для взрослых среди взрослых.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов о декриминализации интимного контента. Более того, последний – №12191, авторства ряда нардепов (Ярослав Железняк ("Голос"), Максим Бужанский, Дмитрий Наталуха (оба – "Слуга народа" и др.) – даже рекомендован правоохранительным комитетом к принятию за основу.

Впрочем, со времени предоставления комитетом положительного заключения уже прошло более полугода. Но с тех пор – никакого движения по документу не произошло.

Сам же законопроект, рассказывал тогда Железняк, направлен на изменение ст. 301 УК Украины "так, чтобы взрослых людей за съемку и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет".

"Я очень прошу своих коллег-политиков перед тем, как шутить на эту тему или популистски писать "вот чем занимаются во время войны", просто поинтересоваться, сколько сейчас наших граждан осуждены за это. И сколько должны были выехать за границу", – очертил тогда глубину проблемы нардеп.

А то, что люди выезжают, подтверждают и сами авторы интимного контента. Более того, по словам той же Дворниковой, для многих ее дело стало причиной для выезда из страны.

"После того, как ко мне пришли, еще больше девушек выехало. Они так испугались. Потому что все смотрели на меня и считали, если я оплатила – у меня все хорошо. А если у меня все хорошо, то и у них все хорошо. Но мой случай – и девушки уехали еще быстрее", – констатировала она в разговоре с Железняком.

Конфискация анальных пробок и изъятие телефона за стикеры

Между тем на борьбу с авторами интимного контента сами правоохранители упорно тратят время. А еще – бюджеты, сформированные из налогов.

"В ходе выполнения ... поручения получены материалы выполненного поручения сотрудниками УМП ГУНП в Одесской области, согласно которым установлено, что в ходе мониторинга интернет-сети, а именно интернет-платформы OnlyFans и Pornohab было установлено лицо, которое за денежное вознаграждение занимается изготовлением и сбытом видео- и фото-материалов порнографического характера", – говорится в материалах дела № 523/17291/24, которое рассматривал Пересыпский районный суд Одессы.

В самом деле, кстати, суд постановил наложить арест на временно изъятое имущество фигуранта, среди которого – мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и тому подобное.

При этом порой доходит до абсурдного. Например:

Дело № 286/3907/24, которое рассматривал Овручский районный суд Житомирской области.

Согласно ему мобильный телефон украинца стал орудием преступления, поскольку тот отправлял знакомому видео, изображения, а главное – стикеры (!), которые были расценены как порнографические материалы.

"Оценивая наличие оснований для наложения ареста, следственный судья с учетом исследованных материалов, приобщенных к ходатайству, приходит к выводу, что следователем доказано, что мобильный телефон марки Iphone8 ... является орудием совершения преступления, соответственно сохраняет на себе следы уголовного преступления", – говорится в материалах дела.

Телефон, кстати, у фигуранта таки забрали.

Дело № 344/5767/24, которое рассматривал Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области.

Согласно ему правоохранители установили, что "гражданка Г. по предварительному сговору с неустановленными лицами осуществляет изготовление и распространение порнографических материалов через всемирную сеть интернет". А еще им удалось узнать названия ресурсов, где она выкладывает эти материалы. Ну и, вероятно, пристально просмотреть их, чтобы убедиться в том, что закон таки нарушается.

Так или иначе, но правоохранители пришли к украинке с обыском, в ходе которого изъяли у нее банковские карты, мобильные телефоны, ноутбук, а еще "секс машину марки Lovense, фаллоимитаторы в количестве 3 штуки, вибромашину "Доме", анальную пробку, кнут, наручники, зажим для сосков, кляп".

На все это также был наложен арест.

Дело № 604/205/25, которое рассматривал Подволочиский районный суд Тернопольской области.

Согласно ему женщина получила испытательный срок в 1 год за то, что посылала куму свои интимные фото и видео – который, скорее всего, был и не против, поскольку также посылал ей такие вещи. Делала она это, как сама же и отметила, чтобы отблагодарить за помощь по хозяйству.

"Искренне раскаялась и объяснила, что... является ее кумом, который в течение длительного времени помогал ей по хозяйству и вспахивал земельные участки, однако платы за свой труд не брал. Решила таким образом его поблагодарить и прислала фото порнографического характера. В дальнейшем они в течение длительного времени обменивались такими фото и видео", – говорится в материалах дела.

В целом же, примечательно, подобные приговоры – испытательные сроки – не являются редкостью. Это ставит под сомнение саму целесообразность таких расследований, ведь если отбросить странность ситуации и сосредоточиться исключительно на задачах правоохранительной системы – наказывать нарушителей закона, – получается, что эффект от таких расследований фактически нулевой. А то и отрицательный, поскольку время и ресурсы на них потрачены были, а результата нет.

Хотя это, конечно, если подходить к оценке с точки зрения именно эффективности, ведь если мерить по пресловутой "палочной" системе – то есть работой ради выполнения плана, – то смысл в такой работе, конечно, есть. С другой стороны, можно было бы направить эту энергию и ресурсы на раскрытие "настоящих" преступлений – например, коррупционных или масштабных хищений.

Впрочем, не исключено, что все эти "расследования прихотей" могут иметь и другую цель. Например, как показало дело Дворниковой, взяточничество. Ведь не всем же находить и изымать анальные пробки – кто-то и на 200 тыс. долларов наткнется.

Тем не менее можно предположить, что и не все участники рынка хотят, чтобы эта сфера была декриминализована. Ведь тогда придется делиться с государством большими деньгами, что, очевидно понравится не всем.

Петиция подписана. Что дальше

Что же дальше? Сейчас петиция Дворниковой уже набрала необходимое количество просмотров, поэтому явно будет передана на рассмотрение президенту.

Но что это даст?

По словам Железняка, это позволит вынести законопроект №12191 на голосование в сессионный зал парламента. Поскольку:

сейчас, рассказал нардеп, декриминализация порно остановилась на этапе согласования законопроекта комитетом, поскольку "некоторые люди в Офисе президента сомневаются, что это будет нормально принято" обществом;

подписанная же петиция покажет: у самого общества соответствующий запрос есть.

"Именно поэтому мы договорились, что делаем петицию. ... И, соответственно, если вы видите 25 тыс. подписей, мы выносим это на голосование", – объяснил Железняк.

В целом же следует помнить: когда речь заходит о декриминализации порно или интимок, то речь идет исключительно о взрослых людях, которые сознательно и без принуждения создают и распространяют такой контент. Конечно, создание эротики и порно с детьми или животными, по принуждению или вводя людей в заблуждение, с целью шантажа, преследования или наказания должно приводить к соответствующим последствиям. Но аргументы в пользу того, чтобы, например, жене было запрещено сбрасывать свои фото и видео мужу или друзьям использовать в разговоре в сети различные стикеры, находить чем дальше, тем труднее.