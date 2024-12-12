Показатели упали на 93%: санкции убили одну из важнейших отраслей промышленности РФ

Санкции, последовавшие за полномасштабным вторжением России в Украину, сорвали комплексную программу развития авиации. Из запланированных на конец 2024 года авиалайнеров удалось создать лишь 6,5%.

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Как сообщает BBC, власти РФ заявляли, что в нынешнем году будут созданы 108 лайнеров, но на деле построили лишь 7. Сроки производства остальных перенесли на два года или вообще на неопределенный срок.

Это говорит о том, что программа производства была фактически создана "для картинки", отмечают авиаэксперты. Таким образом составители программы стремятся успокоить нервы правительству.

"Из тех, кто его делал (этот план. – Ред.), никто его не рассматривал как непосредственно руководство для работы. То есть, может быть, где-то там наверху на него смотрели и считали, что этот план пойдет по плану и до 2030 года будут построены тысячи самолетов, но по факту это всего лишь была такая имитация активности для того, чтобы просто ее обозначить", – рассказал он.

Основной упор производства делается на пассажирские Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). В него планируют поставить российский двигатель ПД-8 вместо недоступного из-за санкций франко-российского аналога, но разработка до сих пор не прошла сертификацию.

Также авиастроение столкнулось с необходимостью производить боевую авиацию для ВКС РФ – вместо уничтоженной на войне с Украиной. Из-за этого сроки поставок гражданских самолетов постоянно срываются, а в производство идут в том числе морально устаревшие самолеты, например Ту-214.

Единственная ставка российской гражданской авиации делается на эксплуатацию старых иностранных авиалайнеров. Комплектующие для них можно приобрести "всерую" или добыть из разобранных самолетов.

Это подтверждается и тем, что "Аэрофлот" планирует купить пять грузовых Boeing 737–800BCF возрастом 21-22 года по 1,4-1,9 млрд рублей ($14,13-19,18 млн) каждый. Самолеты хотят пустить на запчасти для его дочерней компании "Победа".

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за провала российского авиастроения двух директоров крупнейших авиазаводов страны отправили в отставку. С должностей ушли гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев.

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