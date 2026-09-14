Пограничные пункты пропуска могут приостанавливать работу в случае угроз с воздуха: что нужно знать украинцам

В случае воздушной угрозы, если российские средства поражения движутся в направлении государственной границы, работу пунктов пропуска могут временно приостановить, а людей — разогнать, чтобы не допустить скопления. В настоящее время поврежденные пункты пропуска восстанавливают, государственные службы расчищают завалы, ремонтируют конструкции и восстанавливают технические средства, чтобы как можно быстрее возобновить движение людей и транспорта.

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Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии СМИ. По его словам, в целом пункты пропуска на различных участках украинской границы продолжают функционировать. В то же время их работа напрямую зависит от ситуации с безопасностью, ведь во время российских атак приоритетом остается сохранение жизни людей.

Когда пропуск через границу могут приостановить

Обычная работа пункта пропуска предусматривает оформление людей, автомобилей, автобусов, грузовиков и другого транспорта. Однако во время воздушной угрозы такая деятельность может быть временно ограничена.

Как пояснил Демченко, если украинские службы получают информацию об угрозе воздушного удара и видят, что средства поражения противника могут двигаться в направлении государственной границы, пропускные операции на определенное время могут приостановить. То есть речь идет не о постоянном закрытии границы или конкретного пункта пропуска, а о вынужденной паузе, действующей в течение опасного периода.

В это время людей пытаются рассеять. Отмечается, что это необходимо для того, чтобы в пункте пропуска не образовывалось скопление гражданских лиц, которые могли бы оказаться под ударом. В случае прямой угрозы пребывание большого количества людей в одном месте повышает потенциальные риски.

Закрытие во время тревоги не означает прекращение работы пункта

По словам представителя ГПСУ, в целом пункты пропуска на всех участках государственной границы функционируют. Однако в конкретный момент ситуация может меняться в зависимости от развития обстановки в воздушном пространстве.

Если угроза миновала, пропускные операции могут возобновляться. Таким образом, пассажиры и водители могут столкнуться с вынужденной задержкой, но это не означает, что пункт пропуска закрыли навсегда или перенесли его работу на другое направление.

Отдельной проблемой являются повреждения самих пунктов пропуска в результате российских атак. По словам Демченко, российские удары уже наносили ущерб инфраструктуре пунктов пропуска, в частности в Одесской области. В результате атак могут быть повреждены здания, конструкции, техническое оборудование и другие объекты, необходимые для проведения пограничного и таможенного контроля.

Как восстанавливают поврежденные пункты пропуска

Восстановление пункта пропуска после российского удара может состоять из нескольких этапов. Прежде всего необходимо обеспечить безопасность территории и расчистить завалы. После этого специалисты оценивают состояние конструкций и инфраструктуры, определяют объем необходимых ремонтных работ и восстанавливают технические средства, без которых невозможно проводить полноценный контроль.

К этому процессу привлекаются различные государственные службы. Среди них — структуры, непосредственно отвечающие за пропуск через границу, в частности пограничники и таможенники. Речь идет не только о восстановлении зданий.

Для возобновления работы пункта пропуска необходимо обеспечить функционирование оборудования и других технических систем, необходимых для проверки документов, транспортных средств и перемещаемых через границу товаров. Поэтому даже после того, как основные завалы убраны, пункт не всегда может сразу вернуться к полноценной работе.

Бесперебойная работа пунктов пропуска важна не только для пассажиров, выезжающих из Украины или возвращающихся домой. Через государственную границу проходят грузы, гуманитарная помощь, товары для украинского бизнеса, топливо, оборудование и другая продукция.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Молдова временно изменит организацию пограничного и таможенного контроля на трёх пунктах пропуска на границе с Украиной. Речь идёт о безопасности персонала КПП из-за российских обстрелов.

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