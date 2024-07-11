Поездки на такси в Украине станут роскошью: почему цены так быстро выросли

Цены на такси в Украине выросли из-за уменьшения количества водителей, снижения их заработков и роста затратной части, что связано с влиянием войны и доминированием нескольких крупных онлайн-компаний на рынке. Водителям работать стало невыгодно, что привело к ухудшению качества и безопасности услуг.

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Об этом рассказал глава правления Всеукраинской ОО "Украинская таксомоторная ассоциация" Андрей Антонюк в эфире КИЕВ24. Одной из главных причин роста цен на такси является доминирование рынка нескольких крупных онлайн-компаний.

"Рынок такси полностью контролируют несколько онлайн компаний. Как было 99% незаконных такси, так они и остались. Граждан приучили, что у них полностью свободный рынок. Если в вашем районе три машины и десять заказов, то тариф в эту секунду должен быть втрое выше" ", – отмечает Андрей Антонюк.

Война в Украине также оказывает значительное влияние на рынок такси. В частности, война привела к нестабильности курса гривны и росту цен на топливо. "Возросла затратная часть: стоимость обслуживания автомобиля, топливо выросло на 30-40%. Затратная часть выросла, сама услуга подорожала незначительно. Водителей не хватает, мобилизация ", - подчеркивает эксперт.

Одним из ключевых последствий войны является уменьшение заработков таксистов. "Заработки таксистов за время войны уменьшились. За время войны выросла затратная часть. Стоимость обслуживания авто выросла, потому что запчасти импортные, а курс гривны упал. Топливо выросло на 20-30%. Затратная часть выросла, а услуга выросла не существенно. Заработки таксистов упали ", - отмечает Андрей Антонюк.

Также он указывает, что водителем работать не выгодно. "Заработки упали, все меньше идут сюда профессионалов. Водителям работать не выгодно. Выгодно работать этим онлайн-компаниям. У них комиссия достигает 25%. Они не вкладываются в бензин и обслуживание. Поэтому их заработки выросли, а водителей упали ", – отмечает Антонюк. .

Рост цен на такси и снижение зарплат водителей имеют серьезные последствия как для рынка, так и для потребителей. "Такси будет становиться меньше, оно станет менее качественным и опасным", – предостерегает Андрей Антонюк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине Uklon, Bolt и Uber почти полностью вытеснили традиционные службы такси. Они, в отличие от проигравших конкурентов, не получают лицензию, официально не трудоустраивают своих рабочих и часто даже не проверяют их. OBOZ.UA изучил работу трех самых популярных сервисов и рассказывает об их главных недостатках.

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