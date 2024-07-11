Орбан и Ле Пен объединили пророссийские силы ЕС в один кулак: в чем опасность для Европы и Украины

В ультраправую фракцию "Патриоты за Европу" уже вошли 84 депутата из 12 стран ЕС. Альянс возглавил лидер французского "Национального объединения" Жордан Барделла.

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Недавние поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин имели одну общую черту: они поставили в тупик западных лидеров. Примечательно, что Орбан хочет играть в большую игру и быть лучшим другом Китая с Россией и радикальным республиканцам с Трампом. На первый взгляд это сложная задача, но в отношении Украины она срабатывает.

Более того, на уровне ЕС он добился успехов. Сегодня "Патриоты за Европу" – третья по численности группа в Европарламенте с комфортным отрывом. Согласно правилам Европарламента, официальная группа получит финансовые и, главное, процедурные преимущества. Кажется, российско-китайский голос внутри ЕС станет гораздо более мощным.

Основная цель Москвы и Пекина в использовании ультраправых – хаос в ЕС, а в идеальной ситуации – развал Союза. После полномасштабного вторжения РФ к этой цели добавилось еще одна – противодействие помощи Украине.

О том, что стоит за созданием ультраправой пророссийской фракции в Европейском парламенте, – в материале OBOZ.UA.

Пророссийский? Антиукраинский? Принято...

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о создании новой фракции в Европарламенте – "Патриоты за Европу". В то время в нее вошли партия Орбана "Фидес", правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) и чешская ANO 2011.

Все три партии заняли первое место в своих странах на последних европейских выборах, получив значительное количество мест в Европарламенте. Все эти партии с открыто пророссийскими и пропутинскими взглядами. Никто из них не поддерживал Украину в борьбе против России после начала войны в 2022 году.

Позже во фракцию вошли также правые и ультраправые партии из других стран ЕС: "Лига Севера" (Италия), нидерландская Партия свободы (PVV), испанская "Вокс" (Vox), португальская "Довольно!" (Chega), Датская народная партия и бельгийская "Фламандский интерес" (Vlaams Belang) и "Голос разума" (Греция).

Представители этих политсил также чаще всего выступают против поставок оружия в Украину. Они выступают за ограничение полномочий институтов ЕС и самого парламента в пользу национальных правительств, то есть фактически работают в направлении дестабилизации ЕС. Невооруженным глазом уже видно, что, кроме заявлений о борьбе против миграции, одной из ключевых целей этого объединения будет остановка помощи Украине и проталкивание мирных переговоров с РФ на условиях российского диктатора Путина.

Несколько фактов об основных участниках нового объединения.

Венгерская "Фидес" – партия Виктора Орбана, и этим все сказано. Конечно, все антиукраинские действия венгерского лидера она полностью поддерживает и активно продвигает.

Герберт Кикль, лидер ультраправой Австрийской партии свободы, описывает Венгрию как свою "модель", а потому аналогично настроен по отношению к Украине. Действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер считает АПС и Кикля прокремлевскими из-за их отношения к войне в Украине. Сейчас Кикль лидирует на выборах канцлера по результатам опросов. По его словам, в случае победы этой осенью он наложит вето на финансовую помощь ЕС для Украины, на украинские европерспективы и "вредные" санкции против РФ.

Основатель чешской ANO 2011, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, известен скептическим отношением к военной поддержке Украины. Например, Бабиш выступил с жесткой критикой инициативы чешского правительства "Снаряды для Украины".

Итальянская "Лига" с начала полномасштабного вторжения распространяет информационную манипуляцию о российско-украинской войне. Партия считает, что судьбу Украины должно коллективно решать мировое сообщество, и выступает против санкций к РФ. В 2024 году стало известно, что в 2018-м руководство партии договаривалось о финансировании с сотрудниками пятой службы ФСБ. Одним из участников был Джанлука Савоини – правая рука лидера партии Маттео Сальвини, который тогда был вице-премьером и министром МВД Италии.

Партия "Фламандский интерес" давно известна своими тесными связями с Россией. Ее представители выступали наблюдателями на так называемых референдумах в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. После полномасштабного вторжения РФ в Украину лишь некоторые члены "Фламандского интереса" осудили действия Путина, но категорически выступили против жестких санкций, поставки оружия Украине и за переговоры с РФ на любых условиях.

Ультраправые Франции завершили пазл

Новую ультраправую группу Европейского парламента возглавит Джордан Барделла из французского "Национального объединения", партии Мари Ле Пен.

Ультраправые из Франции официально присоединились к группе "патриотов", мгновенно став крупнейшей национальной делегацией с 30 законодателями ЕС. Согласно пресс-релизу фракции, добавление депутатов Европарламента от "Национального объединения" означает, что "Патриоты за Европу" теперь третья по численности группа в парламенте с комфортным отрывом, в которую входят 84 законодателя из 12 стран.

В заявлении Барделла говорится, что "патриоты" "олицетворяют надежду для десятков миллионов граждан европейских наций, которые ценят свою идентичность, свой суверенитет и свободу". "Как патриотические силы, мы собираемся работать вместе, чтобы вернуть свои институты и переориентировать политику на служение нашим нациям и народам", – обещает он. То есть будут активно работать над ослаблением ЕС.

Планы "патриотов"

"Мы создаем политическую формацию, которая будет двигаться вперед и вскоре станет крупнейшей правой группой в Европе", – уже угрожает Орбан. По его словам, новая группировка быстро вырастет и станет "наибольшей фракцией правых сил в Европе".

Главной целью новой фракции в Европарламенте является защита национального суверенитета стран-членов от вмешательства центральных институтов ЕС, прекращение нелегальной иммиграции и отмена мер по защите климата, а также "мир" в Европе. Относительно последнего пункта ультраправые пока не очень конкретны, но учитывая их состав и заявления многих участников этого объединения, нетрудно догадаться, какой именно "мир" они видят и будут продвигать.

Определенная угроза для ЕС и Украины

"Нужно понимать, что кремлевское лобби очень сильно в венгерской партии Виктора Орбана "Фидес". Собственно говоря, по многим решениям, которые принимает лидер Венгрии, довольно показательно видно, что он тесно сотрудничает с Россией. Теперь кто-то решил использовать организационные и лидерские способности Орбана, чтобы усилить ультраправое и антиукраинское движение внутри Европы. В то же время известно, что все ультраправые и ультралевые организации финансируются из Москвы уже десятилетиями, поэтому есть подозрение, что за этим может стоять и РФ. Основные направления ее деятельности, по моему мнению, – это дестабилизация ЕС, недопущение членства Украины в Союзе, а также противодействие выделению помощи" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

Дипломат считает, что для Украины появление отдельной фракции ультраправых "патриотов" является определенной опасностью, ведь сейчас она третья по численности фракция в Европарламенте. Конечно, сам Европарламент сегодня имеет достаточно прочную проукраинскую позицию, но все равно противники Украины получат больше возможностей для противодействия.

По мнению Александра Левченко, теперь, когда эти ультраправые, по сути пророссийские партии объединены в одну группу, есть понимание того, что сформирован блок, который будет противостоять партиям, настроенным на развитие объединенной Европы и поддерживающим расширение Евросоюза, осуждающим российский. агрессию и выступающим за активную помощь в войне против РФ.

"В рамках Евросоюза идет постоянное блокирование траншей по оказанию военной и экономической помощи Украине. Теперь Орбан и его коллеги по новой партийной группе будут иметь больше возможностей влиять на принятие важных для Евросоюза и Украины решений. Поэтому мы можем констатировать, что ультраправый центр позиционирует себя всё серьезнее внутри ЕС. Этот центр, во многом объединившийся благодаря действиям официального Будапешта, конечно, будет оставаться под влиянием иностранных государств. И мы прежде всего думаем и мыслим о Российской Федерации и Китае в этом отношении. Что касается России, то политика участников этой ультраправой фракции уже давно ясна. Увидим, как они себя будут позиционировать по поводу решений на уровне ЕС относительно Китая, но есть предположение, что и здесь будет определенное содействие одному из главных геополитических соперников Евросоюза", – отметил Александр Левченко.