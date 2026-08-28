Поезда в Украине задерживаются до 15 часов: как вернуть деньги за билет
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Из-за последствий вражеских обстрелов ряд пассажирских поездов в Украине курсирует со значительным отклонением от расписания – задержки некоторых рейсов достигают 15 часов. На этом фоне пассажиры, не смогшие сесть на поезд, имеют право на возмещение средств – подать заявку можно на сайте железной дороги.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там заверили, что стараются облегчить ситуацию пассажирам отстающих поездов. В частности, им бесплатно предоставят:
- питание от World Central Kitchen;
- открытые залы ожидания на вокзалах.
Какие поезда опаздывают дольше всего
Узнать о времени задержек можно на сайте "Укрзалізниці". На данный момент больше всего отстают от расписания следующие рейсы:
- № 775/776 Сумы – Киев-Пассажирский (15 часов);
- № 43/44 Днепр-Главный – Ивано-Франковск (9:33);
- № 13/14 Киев-Пассажирский – Солотвино-1 (9:28);
- № 773/774 Конотоп – Жмеринка (9:19);
- № 7/8 Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная (8:34);
- № 45/46 Харьков-Пасс. – Ужгород (8:33);
- № 749/750 Киев-Пасс. – Вена-Западный (8:28);
- № 749/750 Киев-Пас. – Ужгород (8:28).
Что делать, если не удалось сесть на поезд
Если из-за задержки или сбоев в движении поездов вы не смогли осуществить посадку, "Укрзалізниця" позволяет вернуть полную стоимость проездного документа через сервис претензионного возврата средств.
Пошаговая инструкция по оформлению претензионного возврата
- Перейдите на официальный сайт "Укрзалізниці" в раздел "Сервисы" и выберите "Претензионный возврат билетов".
- Заполните электронное заявление, указав номер билета, личные данные и реквизиты банковского счета.
- Добавьте фото или сканы документов, подтверждающих причину возврата.
- Подтвердите подачу заявления электронной подписью через Дія.Підпис.
Как уже сообщал OBOZ.UA, меры безопасности на железной дороге вполне обоснованы, поскольку российские войска систематически атакуют не только инфраструктуру УЗ, но и поезда. Так, 23 августа российские беспилотники поразили электропоезд "Лозовая – Харьков" на станции Лимановка Харьковской области, а также поезд, в котором находилось почти 600 пассажиров, следовавший по маршруту "Житомир – Одесса".
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