Поезда в Украине задерживаются до 15 часов: как вернуть деньги за билет

Из-за последствий вражеских обстрелов ряд пассажирских поездов в Украине курсирует со значительным отклонением от расписания – задержки некоторых рейсов достигают 15 часов. На этом фоне пассажиры, не смогшие сесть на поезд, имеют право на возмещение средств – подать заявку можно на сайте железной дороги.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там заверили, что стараются облегчить ситуацию пассажирам отстающих поездов. В частности, им бесплатно предоставят:

питание от World Central Kitchen ;

; открытые залы ожидания на вокзалах.

Какие поезда опаздывают дольше всего

Узнать о времени задержек можно на сайте "Укрзалізниці". На данный момент больше всего отстают от расписания следующие рейсы:

№ 775/776 Сумы – Киев-Пассажирский ( 15 часов);

Сумы – Киев-Пассажирский ( № 43/44 Днепр-Главный – Ивано-Франковск ( 9:33);

Днепр-Главный – Ивано-Франковск ( № 13/14 Киев-Пассажирский – Солотвино-1 (9:28);

Киев-Пассажирский – Солотвино-1 № 773/774 Конотоп – Жмеринка (9:19);

Конотоп – Жмеринка № 7/8 Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная (8:34);

Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная № 45/46 Харьков-Пасс. – Ужгород (8:33);

Харьков-Пасс. – Ужгород № 749/750 Киев-Пасс. – Вена-Западный ( 8:28);

Киев-Пасс. – Вена-Западный ( № 749/750 Киев-Пас. – Ужгород (8:28).

Что делать, если не удалось сесть на поезд

Если из-за задержки или сбоев в движении поездов вы не смогли осуществить посадку, "Укрзалізниця" позволяет вернуть полную стоимость проездного документа через сервис претензионного возврата средств.

Пошаговая инструкция по оформлению претензионного возврата

Перейдите на официальный сайт "Укрзалізниці" в раздел "Сервисы" и выберите "Претензионный возврат билетов".

Заполните электронное заявление, указав номер билета, личные данные и реквизиты банковского счета.

Добавьте фото или сканы документов, подтверждающих причину возврата.

Подтвердите подачу заявления электронной подписью через Дія.Підпис.

Как уже сообщал OBOZ.UA, меры безопасности на железной дороге вполне обоснованы, поскольку российские войска систематически атакуют не только инфраструктуру УЗ, но и поезда. Так, 23 августа российские беспилотники поразили электропоезд "Лозовая – Харьков" на станции Лимановка Харьковской области, а также поезд, в котором находилось почти 600 пассажиров, следовавший по маршруту "Житомир – Одесса".

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