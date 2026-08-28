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Поезда в Украине задерживаются до 15 часов: как вернуть деньги за билет

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
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Как вернуть деньги за билет на поезд
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Из-за последствий вражеских обстрелов ряд пассажирских поездов в Украине курсирует со значительным отклонением от расписания – задержки некоторых рейсов достигают 15 часов. На этом фоне пассажиры, не смогшие сесть на поезд, имеют право на возмещение средств – подать заявку можно на сайте железной дороги.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там заверили, что стараются облегчить ситуацию пассажирам отстающих поездов. В частности, им бесплатно предоставят:

  • питание от World Central Kitchen;
  • открытые залы ожидания на вокзалах.
Раздача еды от World Central Kitchen

Какие поезда опаздывают дольше всего

Узнать о времени задержек можно на сайте "Укрзалізниці". На данный момент больше всего отстают от расписания следующие рейсы:

  • № 775/776 Сумы – Киев-Пассажирский (15 часов);
  • № 43/44 Днепр-Главный – Ивано-Франковск (9:33);
  • № 13/14 Киев-Пассажирский – Солотвино-1 (9:28);
  • № 773/774 Конотоп – Жмеринка (9:19);
  • № 7/8 Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная (8:34);
  • № 45/46 Харьков-Пасс. – Ужгород (8:33);
  • № 749/750 Киев-Пасс. – Вена-Западный (8:28);
  • № 749/750 Киев-Пас. – Ужгород (8:28).
Какие поезда в Украине "опаздывают" больше всего

Что делать, если не удалось сесть на поезд

Если из-за задержки или сбоев в движении поездов вы не смогли осуществить посадку, "Укрзалізниця" позволяет вернуть полную стоимость проездного документа через сервис претензионного возврата средств.

Пошаговая инструкция по оформлению претензионного возврата

  • Перейдите на официальный сайт "Укрзалізниці" в раздел "Сервисы" и выберите "Претензионный возврат билетов".
  • Заполните электронное заявление, указав номер билета, личные данные и реквизиты банковского счета.
  • Добавьте фото или сканы документов, подтверждающих причину возврата.
  • Подтвердите подачу заявления электронной подписью через Дія.Підпис.

Как уже сообщал OBOZ.UA, меры безопасности на железной дороге вполне обоснованы, поскольку российские войска систематически атакуют не только инфраструктуру УЗ, но и поезда. Так, 23 августа российские беспилотники поразили электропоезд "Лозовая – Харьков" на станции Лимановка Харьковской области, а также поезд, в котором находилось почти 600 пассажиров, следовавший по маршруту "Житомир – Одесса".

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