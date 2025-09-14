Подорожает хлеб и не только: каких цен на продукты ждать украинцам осенью-зимой

В октябре-ноябре в Украине ожидается существенный рост цен на продукты: хлеб подорожает на 20–25%, молочные изделия – на 7-8%, яйца – на 5-10%. В то же время цены на овощи благодаря хорошему урожаю останутся стабильными до поздней осени, но будут расти зимой из-за расходов на хранение.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии СМИ. По его словам, Ураина в этом году собрала около 22 млн тонн пшеницы, то есть дефицита сырья нет.

Однако это не гарантирует более дешевого хлеба. Ведь зерно составляет лишь четверть конечной стоимости батона или буханки. Значительно большее давление создают другие факторы:

стоимость энергоносителей, которая выросла с августа 2025 года;

расходы на логистику и топливо;

курс валют, ведь хлебозаводы закупают немало иностранных комплектующих;

рост зарплат в отрасли, где работники относятся к критической инфраструктуре и должны получать не менее 20 тыс. грн.

Все это вместе уже девять месяцев подряд толкает цены на хлеб вверх – в среднем на 1,5-2% ежемесячно. Если тенденция сохранится, к концу года прирост составит 20-25%.

Молочная продукция

Еще одна категория, на которую стоит обратить внимание – молочные продукты. В Украине завершается "сезон большого молока", когда объемы производства были высокими. Это означает, что предложение сокращается, тогда как спрос остается постоянным. Кроме того, значительные объемы украинской молочной продукции идут на экспорт в ЕС, что тоже повышает закупочные цены на молоко экстра-класса. В результате уже осенью потребители увидят подорожание на 7–8%.

Яйца

Ситуация на рынке яиц выглядит несколько более стабильной, ведь производство за последний год выросло. Однако этот сегмент сильно зависит от цен на электроэнергию, потому что птицефабрики потребляют огромные объемы энергии. Если тарифы останутся стабильными – значительных изменений не будет. Но осенью прогнозируется подорожание в пределах 5-10%.

Мясо

Цены на мясо остаются высокими, но новых резких скачков пока не прогнозируют. Курятина и свинина держатся на постоянном уровне, ведь дальнейший рост ударил бы по платежеспособности населения. Однако ситуация может резко измениться в случае новых массированных атак на энергетическую инфраструктуру и блэкаутов. В таком случае себестоимость мяса возрастет из-за дополнительных расходов на резервные источники питания.

Овощи борщевого набора

В отличие от хлеба и молока, украинцев ждет более приятная новость на овощном рынке. В 2025 году урожай картофеля, моркови, капусты, свеклы и лука оказался значительно лучше, чем в прошлом году. В августе цены были ниже даже июльских, а в целом стоимость овощей "борщевого набора" сейчас на 30-40% ниже, чем в прошлом году.

Впрочем, эта ситуация продлится лишь до момента, пока овощи не начнут массово закладывать на хранение. С ростом затрат на склады их цена постепенно начнет подниматься, а зимой неизбежно возрастет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на картофель в Украине могут упасть до 14-15 грн за килограмм. Такая стоимость ожидается в период массово сбора урожаев – то есть до середины октября, после чего цены постепенно будут направляться вверх.

