Подготовка шахт к зиме: за 5 месяцев ДТЭК изготовил 6 комбайнов и 909 тысяч запчастей
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В январе-мае 2026 года машиностроители компании ДТЭК изготовили 6 комбайнов и 909 тысяч запчастей для стабильной угледобычи и подготовки к следующему отопительному сезону.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
"В январе-мае 2026 года машиностроительные предприятия компании изготовили и отремонтировали 787 единиц горно-шахтного оборудования. Среди них – шесть новых проходческих и очистных комбайнов, три электродвигателя украинского производства. Также они выпустили более 909 тысяч запчастей и комплектующих", – говорится в нем.
Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко подчеркнул, что машиностроители ДТЭК ежедневно работают над тем, чтобы украинские шахты были обеспечены необходимым оборудованием, запчастями и комплектующими.
"Изготовление новой техники и ремонт имеющейся помогают поддерживать надежную добычу угля, а значит – создают основу для надежной работы тепловой генерации и энергосистемы страны в целом. Продолжаем готовиться к летним пикам потребления и следующему отопительному сезону", – отметил он.
Напомним, за первые 4 месяца этого года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи почти 3 млрд грн, а с начала полномасштабного вторжения – почти 28 млрд грн.