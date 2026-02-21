Почему во время отключений увеличивается сумма в платежках? Объяснение от YASNO

В компании YASNO рассказали об основных причинах, по которым может увеличиваться сумма в платежках за свет во время отключений.

Об этом написал CEO YASNO Сергей Коваленко.

Он пояснил, что первой причиной является пусковой ток.

"После появления света электродвигатели холодильников, насосов и другой техники потребляют в 3–7 раз больше при запуске. Если это происходит несколько раз в день, суммарное потребление растет", - рассказал Коваленко.

Вторая причина - особенности индивидуального потребления. Коваленко объяснил, что когда возвращают свет одним потребителям достаточно сделать базовые вещи, а другие включат все сразу.

Третья причина - показания счетчика. CEO YASNO отметил, что если не передавать их вовремя, то начисление происходит по среднему потреблению.

Коваленко добавил, что еще проблема может быть в неисправности счетчика и он неправильно считает потребление. В таком случае надо обратиться в облэнерго для проверки.

"Увеличение платежки – это не парадокс "нет света – больше платим", а результат морозов, концентрированного потребления в часы питания и индивидуального поведения. Количество часов с электроэнергией не равно объему потребленных кВт-ч. Чем теплее, тем ниже будут становиться платежки, особенно, если будет больше света и меньше обстрелов", - подытожил он.