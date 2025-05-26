Война, как и любой кризис, обнажает настоящее. То, что еще вчера казалось "сервисом", сегодня превращается в норму жизни. И то, что в банках годами называли "отношениями с клиентами", часто было лишь набором шаблонов, автоответчиков и общих ответов.

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Далее текст на языке оригинала.

Наш банк велике значення приділяє розвитку регіонів. Так от, коли директор невеличкого бізнесу із Чернігівщини пише керівнику напряму, він просить допомоги, або принаймні присутності. І якщо банк, як структура, не здатен дати це тут і зараз, його більше не буде в картині цього бізнесу як партнера.

Це може здатися виснажливою опцією: особисте листування, десятки чатів, емоційні меседжі. Але саме кількістю відповідей на повідомлення вимірюється реальна підтримка. За останні три роки ми в банківській системі перестали бути просто фінансовими посередниками. Ми стали тими, до кого приходять у моменти невизначеності.

Ми часто говоримо про людяність, як про щось додаткове: nice to have, якщо залишиться час. Але людяність — це єдиний формат, який працює в ситуації крайньої напруги. Коли клієнт не знає, чи пропустить фінансовий моніторинг його документи. Коли бізнес балансує між продовженням і зупинкою своєї справи. Коли немає звичних опор, залишаються стосунки.

Тому ми в Таскомбанку не "трансформуємо клієнтський досвід". Ми просто знімаємо фільтри вчасними відповідями і максимальною включеністю в процес.

Я вірю, що банкінг майбутнього — це про людину, яка відповідає, коли їй пишуть: "потрібна допомога/консультація/підтримка просто зараз".