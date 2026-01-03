Почему стоит выбирать упаковку на Новой почте и нельзя доверять скидкам: украинцы поделились секретами после увольнения

Украинцы в соцсети Threads по просьбе одного из пользователей рассказали о "секретах" с работ, с которых они уже уволились. Среди ответов есть как обвинения работодателей в работе в тени, так и полезные советы, вроде, тщательно читать отзывы о работе врачей перед тем, как обращаться к конкретным специалистам.

Об этом говорится в ответах к публикации в Threads. Среди десятков ответов есть жалобы на OnlyFans. Вроде поддержка – украинцы, а кто-нибудь из администраторов может узнать настоящее имя модели, переписки, фото. "Если есть доказательства что модель принуждают к съемкам, похитили, держат запертой и т.д. (были и такие обращения в поддержку), ты ничего сделать не можешь и просто морозишься", – утверждает пользователь.

Также есть жалобы на низкие зарплаты репетиторов в онлайн-школах. Вроде бы из 10 долларов за урок (около 420 грн), репетитор получает всего 100-150 грн. "А теперь вопрос, будет ли хороший репетитор работать за 100-150 грн в час и чему он вас может научить?" – возмутилась девушка.

"Продают со скидками только навеянный товар, чтобы избавиться от него. Никогда не делают скидки на то, что и так покупают", – написала одна из пользовательниц.

Бывший сотрудник Новой почты советует заказывать упаковку. Мол, сотрудникам за это не платят, но больше шансов, что товар не повредится по дороге.

"Работал на НП. Если вы платили за упаковку и удивлялись зачем она там, это чтобы не повредился товар и потом не было проблем, а не чтобы вы заплатили тех лишних пару гривен. Нам за это не доплачивали, просто переживали за посылки, чтобы доехали целыми", – рассказал бывший работник НП.

