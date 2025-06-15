Венгерский министр Петер Сийярто заявил о вымышленном "плане фон дер Ляйен-Зеленского", который якобы разрушит экономику Центральной Европы из-за запрета российских энергоносителей. Никакого официального плана не существует, но Венгрия обещает "бороться до конца", чтобы сохранить доступ к российскому газу и нефти.

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Об этом он рассказал интервью венгерскому Kossuth Radio. Там Сийярто утверждал, что Украина пытается заставить ЕС отказаться от закупки российских энергоносителей – газа, нефти и ядерного топлива.

А Урсула фон дер Ляйен, мол, безоговорочно поддерживает эти призывы, пренебрегая интересами стран-членов ЕС, в частности Венгрии и Словакии. "Мы имеем дело с планом, который уничтожит экономику региона и в несколько раз повысит цены на коммунальные услуги для венгров", – подчеркнул Сийярто.

Несмотря на громкие заявления, никакого официального плана "фон дер Ляйен-Зеленского" не существует. На самом деле речь идет о постепенных обсуждениях в рамках ЕС возможного расширения энергетических санкций против России, инициированных после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Сами эти санкции принимаются только единогласно и с учетом энергетических особенностей каждой страны.

Однако Сийярто настаивает, что "в Брюсселе уже готовят механизмы, которые позволят внедрить санкционные меры под видом торговых ограничений", что, по его словам, является "бесстыдным нарушением европейских правил". Венгрия остается единственной страной ЕС, которая открыто выступает против отказа от российских энергоносителей, продолжая импортировать нефть и газ из РФ.

Сийярто подчеркивает, что без российских ресурсов страна физически не сможет обеспечить себя энергией, поскольку трубопроводы с альтернативных направлений либо не работают, либо не имеют достаточной пропускной способности. "Нам не нужна политика, нам нужно тепло и электричество", – добавил он.

По мнению венгерского правительства, ЕС не имеет права диктовать государствам-членам, у кого покупать энергию. Однако именно благодаря такому подходу Будапешт часто обвиняют в блокировании решений ЕС и подыгрывании Кремлю. В риторике Сийярто все чаще фигурирует Словакия, как "союзник" в энергетических дискуссиях.

Однако позиция Братиславы не является такой категоричной, как у Будапешта. Большинство стран ЕС - включая Германию, Францию и страны Балтии – выступают за постепенную энергетическую независимость от России, как часть стратегии безопасности и экономической устойчивости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Венгрия и Словакия выступили против инициативы REPowerEU, предусматривающей прекращение импорта российских энергоносителей до конца 2027 года. Две страны Европейского Союза обещают не поддерживать эту программу и жалуются на возможные огромные убытки из-за отказа от российского газа.

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