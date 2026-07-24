Перевозчики дурят украинцев, выезжающих за границу: раскрыт опасный для жизни пассажиров обман

В условиях, когда международные автобусные рейсы являются одним из немногих способов выехать за границу, из Украины всё чаще рекламируются так называемые "спальные рейсы" – когда пассажирам за дополнительную плату предлагают разместиться на переоборудованных лежачих местах. Но это может представлять угрозу для их здоровья и жизни.

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Об этом заявили в Укртрансбезопасности. Там предупреждают, что подобные услуги являются полностью незаконными.

"Самовольно оборудованные спальные места – это не дополнительный комфорт в пути, а сознательный риск для жизни", – подчеркивают эксперты по безопасности на дорогах.

В чем опасность "спальных мест"

Отсутствие сертификации

В Украине нет ни одного сертифицированного автобуса со спальными местами для пассажиров. Все подобные конструкции являются результатом кустарной и самовольной переоборудования.

Отсутствие пассивной безопасности

Пассажирские автобусы должны быть оборудованы сертифицированными креслами и ремнями безопасности. Кустарные "автокровати" не имеют надлежащих фиксаторов.

Критические риски при ДТП

В случае экстренного торможения, резкого маневра или опрокидывания автобуса человек, находящийся в лежачем положении и не пристегнутый ремнем, подвергается значительно более высокому риску получить тяжелые травмы или погибнуть.

Последствия для перевозчиков

На этом фоне пассажиров призвали выбирать исключительно легальных перевозчиков, которые соблюдают требования законодательства и заботятся о безопасности своих клиентов, а перевозчиков призвали воздержаться от опасных экспериментов с переоборудованием транспортных средств. За оказание услуг на несертифицированных автобусах предусмотрена строгая ответственность:

административные штрафы;

привлечение к уголовной ответственности в случае травмирования или гибели пассажиров;

в случае травмирования или гибели пассажиров; аннулирование лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский сервис Uklon начал осуществлять международные автобусные перевозки. Первыми рейсами компании стали Киев – Варшава и Одесса – Кишинев, а при условии успешной работы сеть маршрутов будет расширяться. Впрочем, речь идет не о собственных автобусах сервиса – фактически перевозки будут осуществлять его партнеры.

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