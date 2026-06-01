Принял денежный перевод – получил штраф до 17 тысяч: когда налоговая может заинтересоваться доходами украинцев

В Украине сам факт перевода денег на банковскую карточку не является нарушением и не означает автоматического начисления налогов, однако регулярные поступления от продажи товаров или услуг могут привлечь внимание контролирующих органов. Если же налоговая докажет, что человек фактически вел бизнес без регистрации и не декларировал доходы, ему могут доначислить налоги, пеню и штрафы, которые в отдельных случаях превышают 17 тысяч гривен.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин. По его словам, в последнее время участились случаи, когда налоговые органы анализируют систематические поступления средств на личные банковские карты.

Чаще всего это касается людей, которые продают товары через интернет-площадки, социальные сети или сервисы объявлений, но при этом не зарегистрированы как физические лица-предприниматели и не декларируют полученные доходы. Если человек регулярно получает десятки или сотни платежей от разных лиц за товары или услуги, такие операции могут вызвать дополнительные вопросы во время проверки.

Юристы подчеркнули также важный момент, что украинское законодательство предусматривает налогообложение именно дохода, а не каждого отдельного банковского перевода. Например, если родственник вернул долг, друзья перевели деньги на совместную покупку или человек получил средства, с которых налоги уже были уплачены, повторного налогообложения быть не должно.

Поэтому популярное утверждение о том, что любой перевод на карту автоматически приводит к штрафу или налогу, не соответствует действительности. Больше всего рисков возникает тогда, когда физическое лицо фактически ведет бизнес через личную банковскую карточку. Речь идет о ситуациях, когда человек:

регулярно продает товары;

предоставляет услуги;

получает постоянные платежи от клиентов;

не зарегистрирован как ФЛП;

не подает налоговую отчетность;

не платит налоги с заработанных средств.

В таком случае налоговая может расценить поступления как скрытый доход и начислить налоговые обязательства за прошлые периоды. Многие граждане ошибочно считают, что налоговая служба в режиме реального времени видит все движения средств на банковских карточках.

На самом деле информация о счетах физических лиц является банковской тайной. Налоговые органы не имеют автоматического доступа ко всем транзакциям граждан. Получение такой информации возможно только в случаях, предусмотренных законом, в частности во время налоговых проверок или по решению суда.

В то же время банки обязаны осуществлять финансовый мониторинг операций клиентов. Если финансовое учреждение обнаруживает подозрительные или нетипичные операции, оно может:

попросить объяснить происхождение средств;

запросить подтверждающие документы;

провести дополнительную проверку клиента;

в определенных законом случаях уведомить уполномоченные органы.

Именно из-за механизмов финансового мониторинга некоторые операции могут привлекать внимание контролирующих структур. Штрафные санкции могут возникать не из-за самого факта перевода денег, а из-за установления факта ведения предпринимательской деятельности без надлежащей регистрации.

В таких случаях к сумме налогового долга могут добавляться штрафы и пеня за просрочку платежей. Именно поэтому отдельные истории о штрафах на десятки тысяч гривен чаще всего связаны не с одноразовым переводом в 1000 гривен, а с длительным получением необлагаемых доходов.

Юрист советует гражданам внимательно относиться к регулярным поступлениям на личные карты. Если продажа товаров или оказание услуг становится систематическим источником заработка, целесообразно официально оформить предпринимательскую деятельность и работать в законном поле.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы до 1 июля получат информацию о необходимости уплатить налоги на недвижимость. Платить надо только за "лишние" квадратные метры. При этом стоимость налога составляет до 1,5% от минималки за прошлый год – 120 грн за каждый кв.м.

