Перешли на нормы ЕС: в Украине заработали новые правила, которые касаются курильщиков

В Украине с 11 января 2024 года вступили в силу новые европейские правила оформления сигаретных пачек. Теперь информация о вреде курения будет занимать до 65% площади пачки. Кроме того, обновятся и сами медицинские предупреждения.

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Новые правила предусмотрены решением Кабинета министров, принятом еще осенью 2023 года. Следует учитывать, что дизайн пачек сигарет не изменится одномоментно – в продаже они будут появляться по мере реализации старых запасов.

Изменения завершают процесс имплементации в Украине Директивы ЕС 40/2014. Она же, к слову, предусматривает запрет ароматизированных сигарет и табака для самокруток.

Макеты предупреждений доступны по ссылке. В целом утверждены 14 наборов таких "объявлений".

Каждое из низ содержит изображения с фото-примерами негативного влияния курения на организм человека, а также соответствующими надписями. К примеру, "курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания", "курение вызывает инсульты и инвалидность", "курение вызывает 9 из 10 случаев рака легких" и пр.

Кроме того, на всех пачках размещается QR-код со ссылкой на сервис Центра общественного здоровья "Я бросаю курить". Там опубликована информация о доказательных и действенных методах, которые помогут бросить курить.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2024 году планируют традиционное повышение акцизов на сигареты. Это поднимет цену за пачку на 14-18 грн, то есть самые дешевые сигареты будут стоить в среднем 86 грн. Расчет не учитывает другие факторы подорожания, то есть фактические цены могу вырасти и сильнее.

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