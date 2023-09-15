Сигареты в Украине заметно подорожают: как изменится цена за пачку в 2024 году

В Украине в 2024 году планируют традиционное повышение акцизов на сигареты. Это поднимет цену за пачку на 14-18 грн, то есть самые дешевые сигареты будут стоить в среднем 86 грн. Расчет не учитывает другие факторы подорожания, то есть фактические цены могу вырасти и сильнее.

О том, что решение увеличить ставки акциза на сигареты осталось в силе, свидетельствует проект госбюджета-2024, текст которого опубликовал нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). OBOZREVATEL рассчитал примерную стоимость сигарет с учетом этого повышения.

Так, в проекте бюджета предложено увеличить специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра в 2024 году на 20% – с 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук. Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акциза вырастет также на 20% – с 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 шт.

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По данным официальной статистики, сейчас пачка отечественных сигарет в Украине стоит в среднем около 72 грн, за пачку сигарет среднего сегмента придется заплатить 77, грн, а за премиум – 92 грн. Так как всю стоимость акциза закладывают в конечную цену табачных изделий, в 2024 году:

пачка самых дешевых сигарет подорожает как минимум на 14 грн, до 86 грн (средняя цена);

за сигареты миддл-класса придется платить на 15 грн больше – 92 грн;

премиум-сегмент будет стоить более 110 грн за пачку (плюс 18 грн).

Ежегодный пересмотр акциза на сигареты был и в 2023 году. Повышение также составило 20%. Поднимать акцизы планируют поэтапно до 2025 года (каждый год именно на 20%).

Такое повышение является одной из рекомендаций ЕС. Еврочиновники считают, что Украине необходимо повысить цены на сигареты хотя бы до уровня минимальных в Евросоюзе, что, среди прочего, призвано помочь снизить уровень контрабанды.

К слову, акцизы на автомобильное топливо в 2024 году планируют оставить без изменений. То есть на бензин – 213,5 евро за 1000 литров, на дизельное топливо – 139,5 евро, на автогаз – 52 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября Кабинет министров закончил процесс разработки госбюджета Украины на 2024 года к первому чтению. Проект документа с рекордными за всю историю Украины расходами (однако также и с повышением "минималки") уже утвержден.

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