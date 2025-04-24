Переговоры с США под вопросом: Пекин выдвинул Вашингтону условия для старта диалога

Китай заявил, что между Пекином и Вашингтоном не ведется никаких торговых переговоров и требует полной отмены американских пошлин как условие для диалога. По словам китайских чиновников, только равноправные консультации без давления могут стать путём к урегулированию конфликта.

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Об этом пишет Financial Times. В ответ на недавние заявления со стороны Вашингтона о возможной деэскалации торговой войны, Китай выступил с жестким заявлением, ознаменовавшим новый виток конфликта.

По словам Хэ Ядуна, спикера Министерства торговли КНР, США должны полностью отменить все односторонние таможенные меры, если хотят возвращения к экономическому диалогу. "Односторонние тарифные меры были инициированы США. Если США действительно хотят решить проблему, они должны полностью упразднить все односторонние тарифные меры против Китая и найти способ разрешить разногласия путем равноправного диалога", - цитирует Хэ издание Financial Times.

Несмотря на заявления Вашингтона о ежедневных контактах и "скором достижении соглашения", китайская сторона категорически опровергла наличие каких-либо текущих консультаций или переговоров. "Между Китаем и США не было никаких консультаций или переговоров по поводу пошлин, не говоря уже о достижениях соглашения", – заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь.

Хэ Ядун добавил, что Китай открыт к диалогу, но только на основе равноправия и без давления. "Тот, кто завязал звонок на тигре, должен быть тем, кто его развяжет", – процитировал он китайскую пословицу, которая означает, что инициатор проблемы должен решать ее.

Эта метафора прямо намекает на США как на инициатора торгового конфликта, который, по словам китайской стороны, был разожжен именно Вашингтоном в одностороннем порядке. Ситуация осложняется еще и тем, что обе страны уже применили агрессивные пошлины : США – до 145%, Китай – в ответ 125%.

Хотя президент Дональд Трамп недавно начал говорить об исключениях некоторых категорий товаров, Пекин все равно не воспринимает такие шаги как сигнал к миру. "Давление, угрозы и вымогательство не являются правильными способами взаимодействия с Китаем", - подчеркнул Хэ.

Эксперты предупреждают, что такая позиционная жесткость с обеих сторон может привести к более глубокому разрыву между экономиками США и Китая. Если переговоры не будут возобновлены на основе равноправия, риск долгосрочной экономической изоляции между сверхдержавами растет. "Любая деэскалация должна быть взаимной", - заметил министр финансов США Скотт Бессент, однако Пекин считает именно одностороннюю отмену пошлин началом этого процесса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, прокуроры ряда штатов США подали коллективный иск в суд, чтобы обжаловать новые пошлины президента США Дональда Трампа. Истцы утверждают, что глава государства незаконно подрывает конституционные полномочия Конгресса регулировать внешнюю торговлю.

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