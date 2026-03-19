"Передумали" после проверки налоговой: сеть "Территория минимальных цен" меняет модель работы

Сеть магазинов "Территория минимальных цен" в ближайшем квартале откажется от упрощенной модели и перейдет на общую систему налогообложения после проверки налоговой, которая была инициирована после обращения главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева. Это означает изменение подхода к работе – с полной уплатой налогов и официальным оформлением работников.

Видео дня

Об этом сообщил сам Даниил Гетманцев, опубликовав письмо от компании. В нем сеть признала проблемы предыдущей модели и заявила о готовности их исправить.

Переход сети на общую систему означает:

уплату налогов в полном объеме;

отказ от модели с ФОПами как основной;

официальное трудоустройство персонала.

Что стало причиной

Переход происходит после проверки ГНС, которая выявила нарушения. По словам Гетманцева, речь идет о распространенной на рынке практике – дробления бизнеса через ФЛП (физлиц-предпринимателей), когда крупные компании фактически работают как сеть малых предпринимателей на упрощенной системе.

Депутат от "Слуги народа" назвал решение компании "ответственным шагом" и одновременно сигналом для других игроков рынка одежды и обуви. Он прямо обратился к ряду украинских брендов с требованием перейти на прозрачную модель работы. В список Гетманцева вошли:

One by one;

Rikky Hype;

Gepur;

Must Have;

Alexandra Shklyar;

Romashka;

The Lace:

Jul;

Cabanchi;

Vіtto Rossi;

Estro;

Sezon;

Mida (обувь);

Kasandra;

Kachorovska;

Respect и др.

"Настоятельно рекомендую всем, кто до сих пор прикрывается схемами с ФЛП: перейдите на общую систему налогообложения и работайте в белую. Это не просьба", – заявил Гетманцев.

Почему это важно

По оценкам Гетманцева, теневой сегмент в сфере торговли одеждой и обувью стоит бюджету около Украины 5 млрд грн ежегодно. Проблема системная:

в стране работает около 720 компаний , которые показывают среднюю зарплату более 26 тыс. грн;

, которые показывают среднюю зарплату более 26 тыс. грн; параллельно действует почти 24 тыс. ФОПов со средней зарплатой всего 7,7 тыс. грн;

со средней зарплатой всего 7,7 тыс. грн; из-за таких схем большие обороты часто не отражаются в отчетности.

Среди примеров Гетманцев как раз указывал "Территорию минимальных цен". Сеть имеет около 20 магазинов и более 1000 работников, но деятельность оформлена через ФОПы, тогда как годовая выручка только офлайн-сегмента превышала 400 млн грн.

Как писал OBOZ.UA, ранее Гетманцев также сообщал о схемах в цветочном бизнесе. По его словам, этот рынок почти полностью находится в тени, ведь большинство продаж оформлено через ФЛП второй группы, что позволяет уклоняться от уплаты НДС, налога на прибыль и частично с зарплат. Из-за этого государство ежегодно теряет миллиарды гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!