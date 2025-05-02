Payoneer отметила 20-ю годовщину поддержки мировой торговли и преданности предпринимательству

Глобальный лидер финтехиндустрии отмечает юбилей взносом в $2 млн от фонда Payoneer, проведением международного бизнес-хакатона и церемонией закрытия торгов на бирже Nasdaq.

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Нью-Йорк, США – 28 апреля 2025 года – Payoneer (Nasdaq: PAYO), глобальная финансовая технологическая компания, торжественно отметила двадцатилетие инноваций, трансформаций и поддержки предпринимателей, олицетворяющих амбиции, не имеющие границ. Payoneer дала миллионам предприятий и предпринимателей толчок для процветания в глобальной экономике, достигнув рекордных показателей по объемам транзакций и доходов в 2024 году и придерживаясь стратегии расширения, инноваций и лидерства в динамичном мире трансграничной торговли.

20 лет глобального влияния и инноваций

С момента своего основания в 2005 году Payoneer занимает ведущие позиции в развитии торговли без границ, расширив спектр услуг от решений для массовых выплат до полноценного финансового стека, поддерживающего глобальную коммерцию более чем в 7000 торговых коридорах и различных отраслях.

В 2024 году Payoneer обработала транзакции на сумму $80 миллиардов, помогая миллионам предприятий во всем мире масштабироваться быстрее и эффективнее. Недавнее приобретение платформы Skuad – глобального решения для управления персоналом и выплатами – стало очередным шагом к созданию единой экосистемы финансовых услуг для эффективного развития бизнеса за рубежом.

Укрепление предпринимательства: партнерство Payoneer с Endeavor

В рамках поддержки предпринимателей, изменяющих индустрии и способствующих глобальному экономическому росту, Payoneer инвестирует $2 миллиона в глобальное сообщество предпринимателей Endeavor. Инвестирование будет происходить через благотворительный фонд Payoneer Foundation в течение трех лет. Такое уникальное партнерство поддерживает новую программу организационного роста, целью которой является ускорение развития 2 900 предпринимателей из сети Endeavor, в частности ее особой группы Outliers – компаний с самым быстрым ростом и высоким уровнем влияния. Их средний доход составляет около 100 миллионов долларов, а также они привлекли $42 млрд инвестиций за последние три года. Только в 2024 году предприниматели Endeavor сгенерировали 88,5 миллиарда долларов годового дохода и создали более 4 миллионов рабочих мест в 45 странах.

"В течение 20 лет Payoneer помогает предприятиям превращать амбиции в достижения, независимо от того, где они работают, – отметил Джон Каплан, генеральный директор Payoneer. – Предприниматели и малые бизнесы сегодня формируют будущее глобальной торговли. Наши лицензии, локальная экспертиза и развитая экосистема позволяют торговать из любой точки мира и быть лидерами отрасли. Партнерство Endeavor подкрепляет нашу миссию: поддерживать предпринимателей и способствовать развитию глобальной экономики в атмосфере доверия и новых возможностей".

"Мы верим, что лучший способ развивать предпринимательские экосистемы – это поддерживать амбициозных основателей в недооцененных регионах, – комментирует Линда Роттенберг, соучредитель и генеральный директор Endeavor. – Когда мы инвестируем в предпринимателя на развивающемся рынке, мы запускаем эффект мультипликатора – ведь эти лидеры помогают новому поколению через менторство, обучение и инвестирование. Сотрудничество с Payoneer – это шанс раскрыть потенциал предпринимателей по всему миру".

Глобальное празднование амбиций без границ

К 20-летнему юбилею компания Payoneer организовала масштабное событие в Нью-Йорке, объединяющее предпринимателей, партнеров и лидеров индустрии из разных уголков мира для обмена знаниями, поиска решений актуальных вызовов глобального бизнеса и вдохновения на новые свершения.

Празднование предполагает:

Панельную дискуссию с участием настоящего и прошлого руководства Payoneer, посвященную подведению итогов 20-летней работы по поддержке глобальной торговли и будущим планам трансграничной коммерции в глобализированном мире.

Ambition Hackathon NYC – 20 избранных клиентов Payoneer со всего мира представят свои бизнес-запросы, а команды из работников Payoneer, партнеров и отраслевых экспертов будут работать над созданием действенных и эффективных решений.

– 20 избранных клиентов Payoneer со всего мира представят свои бизнес-запросы, а команды из работников Payoneer, партнеров и отраслевых экспертов будут работать над созданием действенных и эффективных решений. Торжественную церемонию закрытия биржевых торгов на Nasdaq, символизирующую 20-летний путь Payoneer и ее роль в формировании глобального бизнеса и трансграничной торговли.

Среди клиентов Payoneer, участвующих в Ambition Hackathon и активно использующих возможности трансграничных талантов и торговли, – такие компании:

Eau De Luxe – американский поставщик нишевой парфюмерии с десятилетним опытом поиска редких ароматов. Сегодня компания трансформируется из оптовика в бренд, ориентированный на качество, доверие и прямую связь с клиентами.

"Трансграничная торговля – это не просто стратегия, а источник инноваций и возможностей. Как предприниматель-иммигрант, я вижу, как Payoneer помогает таким бизнесам, как наш, преодолевать границы – финансовые, креативные и культурные – и конкурировать на глобальном уровне. Благодаря Payoneer мы построили бренд, соединяющий европейскую нишевую парфюмерию с клиентами по всему миру. Для нас трансграничная торговля – это не просто транзакции, это поток мечтаний и идей. Payoneer стал чрезвычайно важным партнером в реализации наших планов", – Судхир Гупта, основатель и CEO Eau De Luxe.

ia Blueprint помогает страховым агентствам США эффективно масштабироваться, нанимая квалифицированный персонал с Филиппин. Имея глубокую экспертизу в сфере страхования имущества от несчастных случаев, команда ia Blueprint предлагает не только квалифицированные кадры, но и рекомендации и процессы, необходимые агентствам для устойчивого роста.

"Современный бизнес выходит далеко за пределы городов или штатов. Чтобы оставаться конкурентоспособными и обеспечивать высочайшее качество, доступ к глобальным талантам – это уже не выбор, а необходимость, – отметил Бо Пилгрим, основатель и генеральный директор ia Blueprint. – Такое глобальное мышление формирует все, что мы делаем – от найма до торговли и инвестиций. В современной взаимосвязанной экономике использование трансграничных талантов и коммерции – это не просто умный бизнес, это ключ к росту и устойчивости".