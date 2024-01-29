Пассажиры популярного поезда жалуются на снег в вагонах и отсутствие отопления: перевозчик винит погоду. Видео
Пассажиры поезда Киев – Перемышль – Прага жалуются на ужасные условия на втором этапе поездки (из Перемышля в Прагу). По их словам, нередки случаи, когда в вагонах холодно, лежит снег или не работают туалеты. Кроме того, неединичными являются случаи опаздывания поездов. Осуществляет же эти рейсы чешский перевозчик RegioJet – и там говорят, что о проблемах знают. И причиной холодных вагонов, в частности, является погода.
Об этом говорится в материале "Радио Свобода". Там отмечают: поезд популярный среди украинцев. Так:
- после начала полномасштабного вторжения России он был эвакуационным для беженцев, а впоследствии его сделали платным;
- за почти два года, согласно данным перевозчика, им воспользовались около 300 тыс. пассажиров.
После поездок люди начинают болеть
По словам авторов материала, усложняет ситуацию то, что в RegioJet фактически не сообщают пассажирам о проблемах в вагонах. Так, о том, что в вагонах холодно, пассажиры рейса 26 ноября 2023 года из Перемышля узнали только "за 5-10 минут до отправления поезда, когда уже были внутри".
"Персонал сказал, что это случилось в день отъезда и поезд, ехавший из Праги, сломался в пути, и они никак не могли это решить. Но потом мы узнали, что эта проблема существует уже не первый маршрут", – рассказала одна из пассажирок того рейса.
При этом она подчеркнула: в некоторых вагонах отопление работало – и пассажиры могли сходить погреться в них. Однако потом все равно приходилось возвращаться назад.
В результате такой поездки многие пассажиры заболели. При чем, достаточно сильно – поскольку понадобилась помощь медиков.
"Многие заболели, которых я лично знаю, из поезда. Им нужно было обратиться к врачу, потому что у них была горячка, температура", – рассказала пассажирка.
Снег в вагонах
Впрочем, холодные вагоны – не единственная проблема рейса от RegioJet. Как отмечают авторы материала, жалуются пассажиры и на:
- опоздание поездов;
- нерабочие туалеты;
- снег в вагонах.
Что говорят в RegioJet
В самом же перевозчике о проблеме знают. И в холодных вагонах винят погоду.
"Исполнительный директор железнодорожных перевозок компании Якуб Свобода сказал, что в отсутствии отопления в вагонах должно резкое изменение погодных условий. Мол, техника не была готова к таким перепадам", – отметили авторы материала.
В то же время, компания предлагает вынужденным мерзнуть пассажирам компенсации. С которыми, отмечается, "не все так просто".
Так, по словам пассажиров поезда, где не работало отопление, компенсация составила всего 25% от стоимости билета – согласно правилам перевозок компании. Хотя на сайте RegioJet указано: если не работало отопление или кондиционер и людей не переселили в другие вагоны, возмещение должно быть 100%.
"Но там написан второй пункт, что именно на маршруте Прага-Перемышль возмещение только 25%. То есть это прямая дискриминационная норма", – говорится в материале.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с декабря билеты на популярные поезда из Украины в Польшу подорожали. При чем, намного: к примеру, на сверхпопулярный рейс из Киева в Варшаву сразу на 72%.
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