Пассажиры популярного поезда жалуются на снег в вагонах и отсутствие отопления: перевозчик винит погоду. Видео

Пассажиры поезда Киев – Перемышль – Прага жалуются на ужасные условия на втором этапе поездки (из Перемышля в Прагу). По их словам, нередки случаи, когда в вагонах холодно, лежит снег или не работают туалеты. Кроме того, неединичными являются случаи опаздывания поездов. Осуществляет же эти рейсы чешский перевозчик RegioJet – и там говорят, что о проблемах знают. И причиной холодных вагонов, в частности, является погода.

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Об этом говорится в материале "Радио Свобода". Там отмечают: поезд популярный среди украинцев. Так:

после начала полномасштабного вторжения России он был эвакуационным для беженцев, а впоследствии его сделали платным;

за почти два года, согласно данным перевозчика, им воспользовались около 300 тыс. пассажиров.

После поездок люди начинают болеть

По словам авторов материала, усложняет ситуацию то, что в RegioJet фактически не сообщают пассажирам о проблемах в вагонах. Так, о том, что в вагонах холодно, пассажиры рейса 26 ноября 2023 года из Перемышля узнали только "за 5-10 минут до отправления поезда, когда уже были внутри".

"Персонал сказал, что это случилось в день отъезда и поезд, ехавший из Праги, сломался в пути, и они никак не могли это решить. Но потом мы узнали, что эта проблема существует уже не первый маршрут", – рассказала одна из пассажирок того рейса.

При этом она подчеркнула: в некоторых вагонах отопление работало – и пассажиры могли сходить погреться в них. Однако потом все равно приходилось возвращаться назад.

В результате такой поездки многие пассажиры заболели. При чем, достаточно сильно – поскольку понадобилась помощь медиков.

"Многие заболели, которых я лично знаю, из поезда. Им нужно было обратиться к врачу, потому что у них была горячка, температура", – рассказала пассажирка.

Снег в вагонах

Впрочем, холодные вагоны – не единственная проблема рейса от RegioJet. Как отмечают авторы материала, жалуются пассажиры и на:

опоздание поездов;

нерабочие туалеты;

снег в вагонах.

Что говорят в RegioJet

В самом же перевозчике о проблеме знают. И в холодных вагонах винят погоду.

"Исполнительный директор железнодорожных перевозок компании Якуб Свобода сказал, что в отсутствии отопления в вагонах должно резкое изменение погодных условий. Мол, техника не была готова к таким перепадам", – отметили авторы материала.

В то же время, компания предлагает вынужденным мерзнуть пассажирам компенсации. С которыми, отмечается, "не все так просто".

Так, по словам пассажиров поезда, где не работало отопление, компенсация составила всего 25% от стоимости билета – согласно правилам перевозок компании. Хотя на сайте RegioJet указано: если не работало отопление или кондиционер и людей не переселили в другие вагоны, возмещение должно быть 100%.

"Но там написан второй пункт, что именно на маршруте Прага-Перемышль возмещение только 25%. То есть это прямая дискриминационная норма", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с декабря билеты на популярные поезда из Украины в Польшу подорожали. При чем, намного: к примеру, на сверхпопулярный рейс из Киева в Варшаву сразу на 72%.

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