Пассажирам придется платить до 1500 евро: европейский авиагигант ввел "космические" сборы за отмену билетов

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group – самая большая авиагруппа в Европе – повысила стандартные сборы за отмену гибких билетов, на европейских рейсах с 70 до 150 евро, а на дальних направлениях до 1500 евро для пассажиров первого класса. Новые правила касаются всех перевозчиков авиагруппы, и уже вызвали критику со стороны туристов и корпоративных клиентов.

Видео дня

Об этом пишет Ацѕnews.de. Ранее пассажиры, которые покупали гибкий тариф в Lufthansa, могли рассчитывать на более комфортные условия отмены или изменения путешествия.

Однако в конце марта Lufthansa Group изменила правила. Теперь сбор за отмену рейса на европейских направленияхфактически увеличился более чем вдвое. Новые правила распространяются не только на саму Lufthansa, но и на другие авиакомпании группы:

Austrian Airlines;

Brussels Airlines;

Discover Airlines;

Swiss.

Наибольший резонанс вызвали новые правила для межконтинентальных перелетов. На рейсах в Азию, страны Персидского залива, Южную Африку и некоторые другие дальние направления Lufthansa также ввела значительные сборы за отмену. Размер сбора зависит от класса обслуживания:

эконом-класс – 400 евро;

премиум-эконом – 700 евро;

бизнес-класс – 1000 евро;

первый класс – 1500 евро.

Именно пассажиры первого класса оказались в наиболее невыгодном положении, ведь сумма штрафа за отмену стала рекордной. Несмотря на жесткие новые условия по отмене, Lufthansa оставила бесплатную возможность изменить дату или обменять билет на другой рейс.

То есть полностью терять гибкость пассажирам не придется, однако именно полная отмена поездки стала значительно дороже. В самой компании объясняют изменения новыми рыночными условиями. По словам представителей Lufthansa, пассажиры в последнее время стали значительно чаще менять свои планы, переносить или отменять путешествия.

Авиакомпания также отмечает, что все новые условия открыто указываются при продаже билетов, а значит клиенты имеют возможность заранее ознакомиться с правилами. На коротких и средних рейсах Lufthansa также отменяет бесплатную перевозку маленького чемодана в салоне самолета.

Для многих пассажиров это означает дополнительные расходы даже в случаях коротких поездок, когда отдельный багаж раньше вообще не требовался. Особенно остро на новые правила отреагировали корпоративные клиенты и компании, которые регулярно отправляют сотрудников в командировки.

Представитель Немецкой ассоциации управления поездками (VDR) Кристоф Карнье резко раскритиковал нововведение Lufthansa. По его словам, гибкий тариф больше не заслуживает своего названия, а сама компания подрывает доверие между авиаперевозчиком и корпоративными клиентами.

По словам Карнье, Lufthansa ввела новые условия недостаточно прозрачно. Многие партнеры, даже опытные, узнавали об изменениях уже в процессе бронирования или работы, а не заранее.

Для компаний, которые планируют командировочные бюджеты на основе стабильных тарифов, такая практика неприемлема. Именно поэтому многие тревел-менеджеры уже начали рассматривать альтернативу – бронирования билетов у разных авиакомпаний вместо зависимости от одного крупного перевозчика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!