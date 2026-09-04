Овец выпустили под солнечные панели: неожиданный эксперимент изменил представления о зеленой энергетике

Солнечную электростанцию в Великобритании превратили в пример того, как производство электроэнергии можно сочетать с природой и сельским хозяйством. На территории Westmill Solar в графстве Уилтшир между солнечными панелями пасутся около 40 овец. Чтобы животные не повредили оборудование, специалисты подняли панели выше над землей и усилили опорные конструкции. Такая модификация сделала станцию более устойчивой к экстремальным погодным условиям, упростила регулярное техническое обслуживание, а сами конструкции стали защитой для скота от дождя и ветра.

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Об этом пишет EcoNews. Отмечается, что в результате земля под панелями не превратилась в обычную техническую площадку, а продолжает поддерживать различные виды растений и животных.

Westmill Solar расположена на территории бывшей авиабазы. Солнечная "ферма" была введена в эксплуатацию в 2011 году, а уже в следующем году ее приобрел кооператив, сделав объект общественным проектом возобновляемой энергетики.

Еще во время создания солнечного парка владельцы земли уделяли внимание биоразнообразию. После строительства территорию засеяли смесью местных видов растений. Это должно было создать условия для формирования более разнообразной экосистемы.

Позже здесь начали регулярно выпасать овец. Сейчас на территории солнечного парка содержат около 40 животных. Панели и расстояние между ними специально подобраны так, чтобы выпас не создавал проблем для оборудования.

Для самой электростанции это означает меньшую потребность в механическом кошении территории и использовании средств для контроля нежелательной растительности. А для овец солнечные панели создают дополнительную защиту от непогоды. Животные могут укрываться под конструкциями от дождя и ветра, а между рядами панелей остается пространство для травы и других растений.

Овцы фактически помогают поддерживать экосистему

На первый взгляд может показаться, что выпас скота должен уменьшать количество растений. Однако в Westmill ситуация сложнее. Овцы поедают разные виды растений и не дают одному из них полностью вытеснить другие. Животные также помогают контролировать виды, нежелательные для этой экосистемы.

В результате выпас стал одним из инструментов управления территорией. В солнечном парке поддерживается разнообразие растений, а оно, в свою очередь, создает условия для большего количества насекомых и других организмов. Westmill Energy отмечает, что на территории проводили исследования насекомых-опылителей и птиц.

Причем овец выпасают преимущественно зимой. Это позволяет не мешать птицам, которые гнездятся на земле, а также не создавать проблем для растений, являющихся источником пищи для опылителей в период цветения.

История Westmill важна не столько из-за самих овец, сколько из-за принципа, который демонстрирует этот проект. Солнечные панели занимают площадь, но это не обязательно означает, что земля под ними полностью изымается из хозяйственного или природного использования. При правильном планировании между производством электроэнергии, выпасом скота и поддержкой биоразнообразия можно создать компромиссную модель.

Как сообщал OBOZ.UA, солнечная панель в квартире способна производить в среднем 350-360 Вт в солнечный день и обеспечивать работу основных бытовых приборов вместе с зарядной станцией. В то же время ее эффективность сильно зависит от расположения, сезона и доступа к прямому солнечному свету, поэтому это скорее резервное энергетическое решение для украинцев, а не полностью автономное.

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