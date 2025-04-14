Отдых в Одессе может резко подорожать: за что придется платить больше летом

В прошлом году Одесса начала восстанавливать свой обрушившийся туристический потенциал с началом полномасштабной агрессии России. Но поскольку в несезоне местные гостиницы не пользуются значительным спросом, летом этого года цены в них могут заметно возрасти.

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Об этом утверждают данные HotelMatrix. "Одесса имеет все шансы стать не просто сезонным направлением, а стабильным и рентабельным гостиничным рынком. Ключевая задача – повышение тарифов и внедрение более гибкой стратегии управления спросом на целый год", – говорится в исследовании.

Отмечается, что летом 2024 года в Одессе впервые за время полномасштабной войны начал расти туристический спрос. А именно увеличились следующие бизнес-показатели (в среднем за номер):

оccupancy (заполняемость) – возросла с 26% до 34% (+8 п.п.);

ADR (цена) – выросла с 1987 грн до 2177 грн (+9,5%);

RevPar (доходность) – выросла с 522 грн. до 759 грн. (+45,4%).

Но, несмотря на положительную тенденцию, следует учитывать, что основным драйвером на уровне общегодовых показателей стал спрос в летние месяцы. Но на фоне других регионов (например, Киева или западных регионов), загруженность гостиниц во внесезонье в Одессе остается низкой.

Кроме того, даже рост цен летом не может компенсировать резкое падение прибыли в несезонный период, поскольку их не увеличили в соответствии со спросом, из-за чего был упущен возможный доход. Прибыль в летние месяцы также не соответствует уровню заполняемости номеров, что снижает эффективность ценовой стратегии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп назвал Украину хорошим местом для развития и инвестиций в недвижимость, выделив именно Одессу. Украинцы готовятся к завершению войны, инвестируя средства в недвижимость. К примеру, в Одессе сейчас готовы покупать квартиры с видом на море – с прошлого года стоимость на такое жилье площадью 40-45 кв. м выросло с $60-65 тыс. до $75-80 тыс.

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