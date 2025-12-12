Условия для "тысячи Зеленского" изменили: как теперь можно потратить выплату

Украинцам разрешили тратить 1000 гривен, выплаченные по программе "Зимняя поддержка", на аптечные наборы или отдельные лекарственные препараты в "Укрпочте". Доставить можно в стационарное или передвижное отделение.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он отметил, что оплатить такие посылки можно наложенным платежом.

Как потратить средства

Купить лекарства можно в разделе "Зимняя поддержка 2025" на сайте "Укрпочта.Аптека". Для этого надо подготовить собственную аптечку, или выбрать уже собранный набор из самых необходимых сезонных препаратов, например:

"От простуды";

"От температуры";

"От насморка";

"Для спокойного сна";

"При отравлении";

"Забота о сердце".

Отмечается, что к каждому набору можно добавлять или исключать позиции.

Как оплатить лекарства

При оформлении "Зимней поддержки" через "Укрпочту " – указать наложенный платеж и оплатить в отделении при получении лекарств.

" – указать наложенный платеж и оплатить в отделении при получении лекарств. При оформлении "Зимней поддержки" через Дію – оплатить заказ сразу на сайте картой "Национальный кэшбек".

Причем отправления с наложенным платежом, заказанные не с "Укрпошти.Аптека" оплатить картой "Национальный кэшбэк" не получится. Не объясняется тем, что при получении невозможно установить, входит ли товар в перечень разрешенных к оплате средствами "Зимней поддержки".

На какие еще товары "Укрпочты" можно потратить "1000 грн Зеленского"

Оплата коммунальных платежей.

Почтовые услуги (приобретение марок и т.д.).

Подписка на украинские периодические издания.

Продукты украинского производства.

Как подать заявку на 1000 гривен без Дії

Таким образом выплату могут получить те, кто не имеет смартфона, проживает в местностях с нестабильным интернетом или относится к маломобильным группам.

Можно обратиться в любое отделение "Укрпочты" или подать заявку через почтальона.

или подать заявку через почтальона. Срок подачи заявок – с 18 ноября по 24 декабря 2025 года.

Для тех, кто не может самостоятельно добраться до отделения, работает горячая линия 0 800 300 545.

Также OBOZ.UA сообщал, с 11 декабря "тысячу Зеленского" официально можно тратить на продукты, однако украинцы массово жалуются, что оплата в магазинах часто не проходит. Отмечается, что это может быть из-за наличия в чеке импортных или подакцизных товаров, а также технических сбоев, когда кассы некорректно определяют украинское происхождение продуктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!