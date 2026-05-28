От продавца до директора: как в Leroy Merlin Ukraine строят карьеру через развитие и общие ценности

На рынке труда компании соревнуются за опытных специалистов. Однако LEROY MERLIN UKRAINE имеет другой подход: для нее большее значение имеют личные качества, желание развиваться и общие ценности, чем предыдущий опыт или диплом. Сегодня в украинской сети работает более 600 человек, а около 60% руководителей выросли внутри компании, которые начинали продавцами, кассирами или логистами.

В фокусе – потенциал, а не только опыт

В LEROY MERLIN убеждены: профессиональным навыкам можно научить, а ценности и отношение к работе – значительно сложнее изменить. Поэтому при трудоустройстве компания обращает внимание прежде всего на инициативность кандидата, открытость, готовность помогать клиентам и работать в команде.

Здесь также отказываются от гендерных стереотипов – в компании нет разделения на мужские или женские профессии. Женщины могут работать в любом отделе строительного гипермаркета, включая технические направления.

Обучение как часть работы

Для новых сотрудников действует система адаптации. Каждый сотрудник получает наставника и доступ к внутренней учебной платформе LXP с более 100 курсами. Для продавцов-консультантов работают продуктовые коучи – опытные коллеги, которые помогают освоить ассортимент и практические навыки.

Обучение в компании – это непрерывный процесс. Минимум, который должен пройти каждый сотрудник, – 20 часов обучения в год.

Карьерный рост – реальная возможность

В среднем путь в компании от стартовой позиции до менеджерской занимает 2–3 года. Для тех, кто хочет развивать лидерские навыки, работает Академия лидеров – летняя программа для будущих руководителей. Карьерное развитие планируется через платформу MyDev, где работник формирует собственные цели вместе с руководителем.

В компании приводят и конкретные примеры карьерного роста. Марина Бисик пришла продавщицей в первый магазин сети в 2010 году, а сегодня руководит одним из гипермаркетов в Киеве. Василий Чумак-Роменский начал работу в логистике в 2013 году, а сейчас является операционным директором сети в Украине.

При этом в компании отмечают, что рост возможен не только вертикально. Система грейдов позволяет повышать доход и профессиональный статус, становясь экспертом или наставником в своей сфере без перехода на руководящую должность.

Не только зарплата: бонусы, поддержка и совладение

В компании действует комплексная система мотивации. С 2025 года украинские сотрудники присоединились к глобальной программе ALL ADEO – это система распределения прибыли между работниками. Каждый, кто работает более трех месяцев, получает выплату – €466, которые впоследствии можно инвестировать во внутреннюю систему акционерства и фактически стать совладельцем крупного бизнеса.

Дополнительно сотрудники могут ежемесячно получать бонусы до 25% зарплаты по результатам работы. Компания также инвестирует в физическое и психологическое здоровье команды: медицинское страхование, неограниченные консультации психолога и даже дни массажа в магазинах стали частью корпоративной поддержки.

Подход LEROY MERLIN UKRAINE к формированию команды демонстрирует: профессиональный рост зависит не только от стартовых возможностей, но и от готовности учиться, брать ответственность и развиваться вместе с компанией.