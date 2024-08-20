Остался один день для подачи заявок: переселенцы из двух областей могут получить гранты для возобновления своего бизнеса

Переселенцы и пострадавшие от войны предприниматели из Харьковской и Днепропетровской областей могут получить гранты до 114 тысяч гривен для начала или возобновления бизнеса. Подать заявку на помощь можно до 21 августа 2024 года.

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Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Для многих внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, пострадавших от войны, возможность возобновить или начать собственный бизнес становится важным шагом к стабилизации жизни.

С этой целью швейцарская организация Helvetas Swiss Intercooperation начала грантовую программу по поддержке предпринимателей из Харьковской и Днепропетровской областей. Этот конкурс является частью программы поддержки экономической устойчивости Украины (ERP).

К участию в конкурсе приглашаются предприниматели, которые планируют или ведут свою деятельность в Харькове, Харьковской области, Днепре и Днепропетровской области. Особый приоритет предоставляется тем, кто стал ВПЛ после 24 февраля 2022 года, имеет финансовую или социальную уязвимость, или планирует проводить свою деятельность в уже имеющемся отдельном помещении.

строительные и ремонтные работы (сантехника, электричество, монтажные работы, ремонт техники);

(сантехника, электричество, монтажные работы, ремонт техники); автосервис;

издательско-полиграфическое дело;

уборка и услуги по стирке;

заведения быстрого питания;

пошив или ремонт одежды или обуви;

сфера красоты.

Каждый победитель конкурса может получить до 114 тысяч гривен. Эти средства могут быть использованы для закупки материалов, оборудования или оплаты услуг, таких как консалтинг или настройка техники.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить аппликационную форму, а также придать необходимый пакет документов. В них входит:

форма бизнес-плана;

бизнес-плана; сканированная копия справки ВПЛ (при наличии);

(при наличии); фото или видео бизнеса, видеовизитка по бизнес-идее;

бизнеса, видеовизитка по бизнес-идее; дополнительные документы, которые могут быть преимуществом: рекомендательные письма, грамоты, награды, награды и т.д.

Важно помнить, что дедлайн подачи заявок – 21 августа 2024 года. Это последний шанс предоставить документы и воспользоваться этой уникальной возможностью для развития своего бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, УВКБ ООН обновило критерии для получения многоцелевой денежной помощи в Украине, направленной на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, пострадавших от войны. Теперь украинцы, отвечающие новым критериям, могут получить 10 800 гривен на человека на три месяца.

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