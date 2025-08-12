Осталось времени до конца суток: какие правила работы изменятся в Украине

13 августа в Украине истекает конечный срок для обязательного обновления контактов в трудовых договорах. Правило касается в частности работников на временно оккупированных территориях (ВОТ) и работодателей с устаревшими данными в госреестре.

Об этом говорится в законе о внесении изменений в закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" относительно обмена информацией и приостановления действия трудового договора" №4412-IX. Закон вступил в силу 14 июня.

Детали

Среди ключевых нововведений, предусмотренных законом – обязательный обмен актуальной контактной информацией между работниками и работодателями. Новая норма обязывает всех участников трудовых отношений в течение 10 дней сообщать другую об изменении контактных данных.

В частности после изменения телефона, почты или адреса надо:

работодателям-юридическим лицам – внести обновленную информацию в Единый государственный реестр (ЕГР);

– внести обновленную информацию в Единый государственный реестр (ЕГР); физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и работодателям – проинформировать работников по почте или по электронной почте;

– проинформировать работников по почте или по электронной почте; работникам – отправить сообщение на адрес из ЕГР, корпоративную электронную почту или SMS на официальный номер компании.

У кого почти истекло время

Впрочем, для некоторых участников трудовых отношений действуют более жесткие условия. Проинформировать о новых данных в течение 60 календарных дней со дня вступления закона в силу(т. е. до 13 августа включительно) должны:

работодатели с устаревшей контактной информацией в ЕГР (надо обновить сведения в реестре, а ФЛП, не зарегистрированным в ЕГР – уведомить работников любым доступным способом);

(надо обновить сведения в реестре, а ФЛП, не зарегистрированным в ЕГР – уведомить работников любым доступным способом); у работников, которые отсутствовали более 90 дней подряд во время военного положения или выполняют обязанности на временно оккупированной территории.

Если не обновить контактные данные, сообщения, отправленные на устаревшие контакты, будут считаться официально доставленными. Таким образом, например, работники могут не узнать о существенных изменениях в условиях труда работодателем. А во избежание недоразумений следует также параллельно обновлять реквизиты во всех внутренних документах, договорах и в налоговой.

