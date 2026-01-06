Осталось 8 дней: 14 января с 00:00 мобильный оператор изменит тарифы

С 14 января, то есть менее чем через 8 дней, Vodafone обновит условия ряда тарифов. Это затронет линейки абонентов, которые планируют подключение к линейке FLEXX.

Видео дня

Как сообщили в Vodafone, изменения затронут тарифы FLEXX GO и FLEXX TOP. Впрочем для некоторых абонентов продолжат действовать сниженные тарифы.

Новые тарифы FLEXX

Для тех, кто подключается впервые:

FLEXX GO – 420 грн за 4 недели;

– 420 грн за 4 недели; FLEXX TOP – 550 грн за 4 недели.

Для абонентов, переходящих со своим номером:

FLEXX GO – 280 грн за 4 недели;

– 280 грн за 4 недели; FLEXX TOP – 350 грн за 4 недели.

Интернет в роуминге:

FLEXX GO – 15 ГБ;

– 15 ГБ; FLEXX TOP – 20 ГБ.

Сохранение условий для действующих абонентов

Абоненты с новым номером, совершившие первый звонок в период с 2 июля 2025 до 13 января 2026:

FLEXX GO – 320 грн за 4 недели на следующие 6 пакетов;

– 320 грн за 4 недели на следующие 6 пакетов; FLEXX TOP – 500 грн за 4 недели на следующие 6 пакетов.

Клиенты, которые перешли со своим номером:

FLEXX GO – 200 грн за 4 недели (зафиксировано на год);

– 200 грн за 4 недели (зафиксировано на год); FLEXX TOP – 350 грн за 4 недели (зафиксировано на год).

Другие условия тарифов остаются без изменений, а все детали можно проверить на странице тарифа или в сообщении SMS.

Почему меняется тариф

Пересмотр цен назвали "общей инвестицией в то, чтобы связь была", и связали с тяжелой ситуацией в энергетике, из-за чего расходы мобильных операторов существенно выросли. В компании напомнили, в условиях войны делают все возможное, чтобы клиенты Vodafone "имели постоянную связь и могли ощущать преимущества быстрого и качественного мобильного интернета".

"Понимаем, что изменения в тарифах могут быть ощутимыми и уверяем: для нас важно обеспечивать стабильную связь и поддержку, на которые вы можете полагаться", – заверил мобильный оператор.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января Украина присоединилась к зоне роуминга Европейского Союза Roam like at home, поэтому украинцы смогут пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом в 27 странах Евросоюза без доплат по условиям своего тарифа. Такие же правила будут действовать и для абонентов из ЕС во время пребывания в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!