Осталось 8 дней: 14 января с 00:00 мобильный оператор изменит тарифы
С 14 января, то есть менее чем через 8 дней, Vodafone обновит условия ряда тарифов. Это затронет линейки абонентов, которые планируют подключение к линейке FLEXX.
Как сообщили в Vodafone, изменения затронут тарифы FLEXX GO и FLEXX TOP. Впрочем для некоторых абонентов продолжат действовать сниженные тарифы.
Новые тарифы FLEXX
Для тех, кто подключается впервые:
- FLEXX GO – 420 грн за 4 недели;
- FLEXX TOP – 550 грн за 4 недели.
Для абонентов, переходящих со своим номером:
- FLEXX GO – 280 грн за 4 недели;
- FLEXX TOP – 350 грн за 4 недели.
Интернет в роуминге:
- FLEXX GO – 15 ГБ;
- FLEXX TOP – 20 ГБ.
Сохранение условий для действующих абонентов
Абоненты с новым номером, совершившие первый звонок в период с 2 июля 2025 до 13 января 2026:
- FLEXX GO – 320 грн за 4 недели на следующие 6 пакетов;
- FLEXX TOP – 500 грн за 4 недели на следующие 6 пакетов.
Клиенты, которые перешли со своим номером:
- FLEXX GO – 200 грн за 4 недели (зафиксировано на год);
- FLEXX TOP – 350 грн за 4 недели (зафиксировано на год).
Другие условия тарифов остаются без изменений, а все детали можно проверить на странице тарифа или в сообщении SMS.
Почему меняется тариф
Пересмотр цен назвали "общей инвестицией в то, чтобы связь была", и связали с тяжелой ситуацией в энергетике, из-за чего расходы мобильных операторов существенно выросли. В компании напомнили, в условиях войны делают все возможное, чтобы клиенты Vodafone "имели постоянную связь и могли ощущать преимущества быстрого и качественного мобильного интернета".
"Понимаем, что изменения в тарифах могут быть ощутимыми и уверяем: для нас важно обеспечивать стабильную связь и поддержку, на которые вы можете полагаться", – заверил мобильный оператор.
Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января Украина присоединилась к зоне роуминга Европейского Союза Roam like at home, поэтому украинцы смогут пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом в 27 странах Евросоюза без доплат по условиям своего тарифа. Такие же правила будут действовать и для абонентов из ЕС во время пребывания в Украине.
