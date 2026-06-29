Осталось 2 дня: какой оператор закрывает сервис пополнения счета

Мобильный оператор "Киевстар" закрывает сервис пополнения счета с помощью короткой оманды *134#. Также больше не можно будет положить деньги на счет через голосовое меню по номеру 899. Обновления вступят в силу с 1 июля.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили: сервис "Мобильный платеж" закрывают из-за утраты им актульности.

"Мы обновляем способы пополнения счета и закрываем, что наша внутренняя аналитика определяет как неактуальные, ведь наши абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы", – говорится в сообщении.

Как теперь пополнять счет

Прежде всего, нововведение скажется на абонентах, привыкших пополнять счет без использования мобильного приложения или личного кабинета. А потому после отключения сервиса им придется использовать другие способы.

В самом "Киевстаре" рекомендуют использовать для этого приложение "Мой Киевстар". Кроме того, положить деньги на счет можно через:

официальный сайт оператора;

банковские приложения;

другие платежные сервисы.

"Киевстар" обновил отправку сообщений

Ранее же "Киевстар" объвил о запуске нового этапа спутниковой технологии в Украине – Light Data в пределах Starlink Direct to Cell. Среди прочего, она позволит абонентам оператора пользоваться картами и шерингом точной геолокации – через Google Maps.

Также они получат возможность обмениваться текстовыми сообщениями, изображениями и стикерами через спутник. Однако пока только в Viber и WhatsApp.

"Теперь вы можете воспользоваться популярными мессенджерами и приложениями навигации в местах, где отсутствует или повреждено наземное покрытие мобильной сети... Теперь это приложения Viber, WhatsApp и Google Maps, и перечень таких сервисов будет постепенно расширяться", – сообщили в операторе.

В то же время, рассказали в Минцифре, воспользоваться новыми предложениями от "Киевстара" пока могут только владельцы Android-смартфонов. Однако не для всех – лишь тех, которые поддерживают 4G (LTE).

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в мае 2026 года украинцы провели 40 812 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты Vodafone.

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