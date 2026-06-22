"Киевстар" обновил отправку сообщений: что нужно знать абонентам

Мобильный оператор "Киевстар" объвил о запуске нового этапа спутниковой технологии в Украине – Light Data в пределах Starlink Direct to Cell. Среди прочего, она позволит абонентам оператора пользоваться картами и шерингом точной геолокации – через Google Maps. Также они получат возможность обмениваться текстовыми сообщениями, изображениями и стикерами через спутник – однако пока только в Viber и WhatsApp.

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Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметиили: также абоненты получат возможность отправлять голосовые и видеосообщения в реальном времени.

"Теперь вы можете воспользоваться популярными мессенджерами и приложениями навигации в местах, где отсутствует или повреждено наземное покрытие мобильной сети... Теперь это приложения Viber, WhatsApp и Google Maps, и перечень таких сервисов будет постепенно расширяться", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в настоящее время технология работает в тестовом режиме. Чтобы стать участником тестирования же, отмечается, следует "находиться под открытым небом в зоне без мобильного покрытия".

Кто может воспользоваться новыми функциями "Киевстара"

В то же время, рассказали в Минцифре, воспользоваться новыми предложениями от "Киевстара" пока могут только владельцы Android-смартфонов. Однако не для всех – лишь тех, которые поддерживают 4G (LTE).

А вот владельцам техники Apple придется подождать. Как объяснили в министерстве, они "получат такую ​​возможность впоследствии".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в мае 2026 года украинцы провели 40 812 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты Vodafone.

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