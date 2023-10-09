Ощадбанк списывает деньги с карточек клиентов: как уберечь свой счет

Клиент государственного Ощадбанка пожаловался на то, что с его карты неожиданно списали 100 грн в доход банка. Как объяснили в финучреждении, такой пункт прописан в договоре об обслуживании карты. Если не пользоваться счетом 12 месяцев и более, банк будет снимать по 100 грн ежемесячно. Соответственно, чтобы этого не произошло, карту нужно использовать регулярно.

Клиент назвал такие правила банка мошенничеством. Свой отзыв он оставил на официальной странице банка в Facebook.

"После несанкционированного списания средств с моего счета, оператор сообщил, что это нормально, и записано в условиях договора: если клиент не пользуется своим счетом 12 месяцев, то банк списывает средства со счета в доход Ощадбанка. Вроде бы я такое подписал много лет назад. Вы действительно с ума сошли, обворовывать людей? Национальный банк Украины, вы в курсе об этих мошеннических действиях?" – возмутился клиент.

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В банке ему ответили, что оператор не соврал и такая комиссия за обслуживание неактивных счетов действительно существует. Сотрудник банка заверил, что ознакомиться со всеми тарифами можно на сайте банка.

В документах на самом деле существует такой пункт. То есть списание является абсолютно законным, т.к. клиенты имеют возможность свободно ознакомиться с тарифами. При этом в банке ранее сообщали, что если остаток средств на счете меньше 100 грн, комиссия в минус не засчитывается.

"Во избежание подобных списаний достаточно хотя бы раз в год провести любую активную операцию", – посоветовали в банке. Активными операциями, к примеру, являются:

снятие наличных;

расчет в торговой сети;

расчет в интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клиентка ПриватБанка пожаловалась на исчезновение с ее карты огромной суммы денег и полную бездеятельность банка. Речь идет о более 23 тыс. грн, снятых почти в тысячу подходов.

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