Опубликован график работы банков на Новый год: будут ли работать отделения и банкоматы в праздники

Банковская система Украины будет работать на новогодние праздники без выходных. Это касается отделений банков, банковских касс, платежных систем и банкоматов, которые должны быть заполнены купюрами различных номиналов.

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Регламент работы в праздничные дни в конце 2024 – начале 2025 разработал Национальный банк Украины (НБУ). Предложенный график был опубликован в проекте постановления Нацбанка.

31 декабря 2024 года

Банки обязаны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепить их наличными деньгами разных номиналов. Кроме того, они имеют право проводить кассовые операции.

Система электронных платежей Нацбанка (СЭП) будет работать непрерывно, круглосуточно (24/7) с датой текущего календарного дня в соответствии с установленным Технологическим регламентом. Клиринг и расчеты в системе Центрального маршрутизатора и расчетно-клиринговом центре Национальной платежной системы "Украинское платежное пространство" ("ПРОСТІР") будут осуществляться в обычном режиме.

Система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, депозитарий НБУ, а также автоматизированная информационная система НБУ для кредитных договоров с нерезидентами и валютный рынок Украины будут работать в обычном режиме. Платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы через НБУ и Укрэксимбанк будут производиться до 16:00.

1 января 2025 года

СЭП будет работать непрерывно в режиме 24/7 с актуальной датой. Работа банковской системы Украины и все эмиссионно-кассовые операции должны производиться в обычном режиме.

Система СЕРТИФ, депозитарий НБУ, автоматизированная информационная система для кредитных договоров с нерезидентами, валютный рынок, а также клиринг и расчеты в системе "ПРОСТІР" между участниками продолжат работу в стандартном режиме. Чтобы банковская система работала бесперебойно, а украинцам своевременно выплатили зарплаты, пенсии, социальные доплаты и другие выплаты 30 декабря банки должны получить наличные деньги для подкрепления операционных касс и осуществить все необходимые наличные расчеты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине обновят правила платежей между банками в гривне. Такие переводы станут мгновенными – это одно из требований Международного валютного фонда и должно приблизить Украину к интеграции в платежный рынок Евросоюза.

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