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Они ждут тебя: PepsiСо приглашает талантливую молодежь на стажировку

Мария Шевчук
Рынки и компании
2 минуты
78
Они ждут тебя: PepsiСо приглашает талантливую молодежь на стажировку

Компания PepsiCo в Украине попала в рейтинг лучших украинских работодателей, составленный изданием OBOZ.UA.

PepsiCo начинает набор студентов старших курсов и выпускников вузов на годовую Программу стажировки. Участие в этой программе позволит молодым украинцам применить полученные знания в условиях реального бизнеса. Будущие стажеры смогут увидеть, как работает одна из самых успешных на сегодняшний день корпораций, а также реализовать свой потенциал и получить практический опыт работы, работая над реальными проектами.

Стать участниками программы могут студенты последних курсов и выпускники высших учебных заведений, владеющие английским языком не ниже уровня Upper-Intermediate (для всех направлений, кроме технического), имеют профильное образование, желают получить первый опыт и учиться у лучших в области FMCG.

Отбор претендентов на программу стажировки PepsiCo уже начат. Он проходит в четыре этапа: подача заявки, интервью с рекрутером, решение кейсовой задачи (не для всех направлений) и финальное интервью с будущим менеджером.

Они ждут тебя: PepsiСо приглашает талантливую молодежь на стажировку

Стажировка будет проходить по следующим направлениям:

  • Бренд-маркетинг (Киев)
  • Исследование товарного рынка и поведения покупателей (Киев)
  • ІТ (Киев)
  • Продажа (Киев)
  • Развитие категорий и активации продаж (Киев)
  • Управление чистой выручкой (Киев)
  • Финансовое планирование и анализ себестоимости (Киев или Николаев)
  • Инновации в производстве (Киев)
  • Техническое направление производства (Николаев)
  • Отдел международной отчетности (Киев)
  • Производственный учет (Киев или Николаев)
  • Налоговый учет (Киев или Николаев)

Участники программы получат:

  • Официальное трудоустройство
  • Стабильную и своевременную оплату труда
  • Добровольное медицинское страхование
  • Гибкий гибридный формат работы
  • Постоянное обучение и развитие
  • Работу над реальными проектами
  • Поддержку менеджеров
  • Возможность карьерного роста
  • Работу в международной компании

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.

Они ждут тебя: PepsiСо приглашает талантливую молодежь на стажировку

О PepsiCo в Украине

PepsiCo – один из лидеров украинского рынка пищевых продуктов и напитков. В Украине у компании три предприятия: два производственных комплекса в Николаевской области по производству снеков и напитков, и молокоперерабатывающий завод в Киевской области, где сейчас производится детское питание, молочная продукция и соки.

Компания занимает ведущие позиции на рынке соков и соковой продукции с брендами "Сандора" и "Садочок". В портфель компании входят газированные напитки Pepsi, 7UP, Mirinda, холодный чай Lipton Ice Tea. На рынке снеков компания представлена брендами Lay's, Cheetos, Doritos, Хрумteam. PepsiСo в Украине также занимает уверенные позиции на рынке молочной продукции с торговыми марками "Чудо", "Славяночка", "Марийка" и детского питания "Агуня".

Дополнительная информация о компании PepsiСo в Украине — на сайте www.pepsico.ua