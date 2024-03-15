Они ждут тебя: PepsiСо приглашает талантливую молодежь на стажировку

Компания PepsiCo в Украине попала в рейтинг лучших украинских работодателей, составленный изданием OBOZ.UA.

PepsiCo начинает набор студентов старших курсов и выпускников вузов на годовую Программу стажировки. Участие в этой программе позволит молодым украинцам применить полученные знания в условиях реального бизнеса. Будущие стажеры смогут увидеть, как работает одна из самых успешных на сегодняшний день корпораций, а также реализовать свой потенциал и получить практический опыт работы, работая над реальными проектами.

Стать участниками программы могут студенты последних курсов и выпускники высших учебных заведений, владеющие английским языком не ниже уровня Upper-Intermediate (для всех направлений, кроме технического), имеют профильное образование, желают получить первый опыт и учиться у лучших в области FMCG.

Отбор претендентов на программу стажировки PepsiCo уже начат. Он проходит в четыре этапа: подача заявки, интервью с рекрутером, решение кейсовой задачи (не для всех направлений) и финальное интервью с будущим менеджером.

Стажировка будет проходить по следующим направлениям:

Бренд-маркетинг (Киев)

Исследование товарного рынка и поведения покупателей (Киев)

ІТ (Киев)

Продажа (Киев)

Развитие категорий и активации продаж (Киев)

Управление чистой выручкой (Киев)

Финансовое планирование и анализ себестоимости (Киев или Николаев)

Инновации в производстве (Киев)

Техническое направление производства (Николаев)

Отдел международной отчетности (Киев)

Производственный учет (Киев или Николаев)

Налоговый учет (Киев или Николаев)

Участники программы получат:

Официальное трудоустройство

Стабильную и своевременную оплату труда

Добровольное медицинское страхование

Гибкий гибридный формат работы

Постоянное обучение и развитие

Работу над реальными проектами

Поддержку менеджеров

Возможность карьерного роста

Работу в международной компании

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.

О PepsiCo в Украине

PepsiCo – один из лидеров украинского рынка пищевых продуктов и напитков. В Украине у компании три предприятия: два производственных комплекса в Николаевской области по производству снеков и напитков, и молокоперерабатывающий завод в Киевской области, где сейчас производится детское питание, молочная продукция и соки.

Компания занимает ведущие позиции на рынке соков и соковой продукции с брендами "Сандора" и "Садочок". В портфель компании входят газированные напитки Pepsi, 7UP, Mirinda, холодный чай Lipton Ice Tea. На рынке снеков компания представлена брендами Lay's, Cheetos, Doritos, Хрумteam. PepsiСo в Украине также занимает уверенные позиции на рынке молочной продукции с торговыми марками "Чудо", "Славяночка", "Марийка" и детского питания "Агуня".

Дополнительная информация о компании PepsiСo в Украине — на сайте www.pepsico.ua