Ограничение рекламы казино и "уничтожение" КРАИЛ: нардепы проголосовали за законопроект об азартных играх

В Украине собираются ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). В результате выдача лицензий в сфере азартных игр должна стать автоматической, а человеческий фактор – быть исключен. Одновременно с этим будут введены ограничения на рекламу азартных игр. Также ожидается усиление контроля в этой сфере.

Соответствующий доработанной законопроект № 9256-1 одобрили депутаты Верховной Рады в первом чтении 24 апреля. За проголосовали 272 нардепа, сообщил первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). Далее документ еще должен пройти второе чтение и получить подписи главы Верховной Рады и президента Украины.

"Законопроект должен способствовать решению проблемы обострения распространения игровой зависимости во время военного положения, в частности, среди военнослужащих, находящихся в экстремальных стрессовых условиях, что может вызвать повышенные риски формирования игровой зависимости, а затем нуждаются в дополнительных механизмах для защиты", – прокомментировал глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Законопроект об азартных играх: что изменится

Будет введено ограничение на рекламу азартных игр (в том числе: недопустимость спекуляций на тему войны и волонтерства);

(в том числе: недопустимость спекуляций на тему войны и волонтерства); увеличение штрафов за нарушение требований с 300 до 600 минимальных заработных плат, то есть по состоянию на апрель-2024 – с 2,4 млн грн до 4,8 млн грн ;

за нарушение требований с 300 до 600 минимальных заработных плат, то есть по состоянию на апрель-2024 – ; игорному бизнесу запретят спонсорство ;

; внедрят дополнительные инструменты для ограничения посещения игорных заведений и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения;

и участия в азартных играх для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения; усовершенствуют инструменты контроля за игорным бизнесом (контрольные закупки, мониторинг интернета);

(контрольные закупки, мониторинг интернета); введут дополнительные критерии для аннулирования лицензий.

Кроме того, будет ликвидирована КРАИЛ, которая выдает лицензии игорному бизнесу. "Важный антикоррупционный законопроект. Он предлагает реорганизовать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и убрать из процесса выдачи лицензий человеческий фактор – все будет автоматически и по четким критериям", – объяснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В пояснительной записке к законопроекту также указано, что автоматическая выдача лицензий позволит экономить бюджетные средства, которые сейчас идут на обеспечение государственного регулирования в сфере азартных игр. При этом подчеркивается: необходимость ликвидации КРАИЛ вызвана также фактической блокировкой ее работы – по причине мобилизации ряда ее членов, что повлекло за собой невозможность:

дальнейшего проведения заседаний КРАИЛ;

принятия ею необходимых решений по вопросам обеспечения деятельности указанного органа.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2024 года Кабинет министров Украины назначил служебное расследование в отношении главы КРАИЛ Ивана Рудого. В ходе расследования будут устанавливают детали нарушения, связанного с коррупцией.

Такое решение было принято после того, как в Нацагентстве по предотвращению коррупции (НАПК) составили протокол, который может привести к отстранению Дениса Шмыгаля от должности премьер-министра. Проверка должна быть проведена в течение двух месяцев.

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