Шмыгаля могут отстранить от работы в год: глава НАПК составил протокол о серьезном нарушении

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков составил протокол относительно премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Документ уже направлен в суд. Отмечается, что Шмигаль незаконно разгласил информацию о разоблачителе коррупции. Если суд признает Шмыгаля виновным, то должностному лицу будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год.

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В результате действий Шмыгаля данные об обличителе оказались у главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), о действиях которого и сообщал заявитель. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Ведомство подчеркивает, что разглашенная информация стала известна Шмыгалю в связи с исполнением служебных обязанностей. То есть глава правительства совершил административное правонарушение, отмечают в НАПК.

"Глава правительства (Денис Шмыгаль. – Ред.), предварительно рассмотрев сообщение о коррупции от разоблачителя, а именно сотрудника КРАИЛ, дал поручение соответствующим должностным лицам проработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабинет министров. При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указан и председатель КРАИЛ Иван Рудый, о противоправных действиях которого и сообщалось", – отметили в НАПК.

Это привело к тому, что глава КРАИЛ хотел применить к обличителю коррупцию дисциплинарное наказание. Однако, как отмечают в НАПК, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия.

"Установив факт таких действий, НАПК составило протокол в отношении председателя КРАИЛ 5 января 2024 года. Таким образом, премьер-министр Украины совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 1728 КУоАП, поскольку незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей", – отметили в НАПК.

Ведомство отдельно подчеркивает, что Шмыгаль был приглашен на 10 января для ознакомления с протоколом. Однако премьер не пришел и не сообщил о причинах неявки. Поэтому теперь протокол направлен в суд.

"Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, то на должностного лица будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений в него в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", – подчернкули в НАПК.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАПК выдало Шмыгалю предписание из-за рисков коррупции. Причиной стало то, что правительство не предоставило 131 постановление для проведения антикоррупционной экспертизы НАПК. Среди них большая часть касается вопросов таможенной сферы и пересечения границы.

Также ранее Шмыгаля уличили в коррупционных связях. Сообщалось, что в окружении премьера – много одиозных и коррумпированных людей, связанных, в частности, со львовскими бизнесменами братьями Дубневичами.

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