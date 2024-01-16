Дело о коррупционных нарушениях в Кабмине: главу КРАИЛ ждет служебное расследование

Кабинет министров Украины назначил служебное расследование в отношении главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. В ходе расследования будут устанавливать детали нарушения, связанного с коррупцией.

Видео дня

Такое решение было принято после того, как в Нацагентстве по предотвращению коррупции (НАПК) составили протокол, который может привести к отстранению Дениса Шмыгаля от должности премьер-министра. Служебное расследование в отношении Рудого предусмотрено распоряжением правительства №25 от 12 января 2024 года.

Ответственным за проведение расследования является Национальное агентство по государственной службе. Проверка должна быть проведена в течение двух месяцев с даты принятия распоряжения.

В чем суть дела?

По данным НАПК, из-за нарушения правительством процедур у главы КРАИЛ оказались данные об обличителе коррупции, который сообщал о действиях того самого главы. Заявитель являлся сотрудником КРАИЛ.

В результате глава КРАИЛ хотел применить к обличителю коррупцию дисциплинарное наказание. Однако, как отмечают в НАПК, обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия.

На основании обращения обличителя в НАПК за защитой уже была проведена проверка и установлено нарушение прав обличителей. "Установив факт таких действий, НАПК составило протокол в отношении председателя КРАИЛ 5 января 2024 года", – напомнили в ведомстве.

Иван Рудий заявил, что оспаривает в суде действия НАПК. По его словам, дисциплинарное производство против разоблачителя было законным.

Что касается премьер-министр Дениса Шмыгаля, то его подозревают в незаконном разглашении информации о разоблачителе коррупции. В связи с этим:

28 декабря 2023 года НАПК внесено предписание Кабмину как органу, координирующему деятельность КРАИЛ, с требованием устранить нарушение требований закона "О предотвращении коррупции" в деятельности КРАИЛ и привлечь виновных к ответственности;

11 января 2024 председатель НАПК Александр Новиков составил протокол относительно премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Премьер-министр Украины совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 1728 КУоАП, поскольку незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей", – считают в НАПК.

Протокол в отношении премьера уже направлен в суд. Если суд признает Шмыгаля виновным, то должностному лицу будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год. В Кабмине обвинения называют "манипуляцией".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАПК выдало Шмыгалю предписание из-за рисков коррупции. Причиной стало то, что правительство не предоставило 131 постановление для проведения антикоррупционной экспертизы НАПК. Среди них большая часть касается вопросов таможенной сферы и пересечения границы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!