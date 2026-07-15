Оформили 19 "мертвых душ" и получали миллионы: в Украине раскрыли схему в воинской части

В Одесской области предстанут перед судом пять представителей командования воинской части, которые, по данным следствия, фиктивно оформили на службу 19 мужчин и присвоили более 15,1 млн гривен бюджетных средств. "Мертвым душам" начисляли зарплаты, премии и надбавки, после чего деньги снимали со счетов и распределяли между участниками схемы.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Обвинительные акты в отношении всех пяти фигурантов правоохранители уже направили в суд. В случае доказательства вины им грозит до десяти лет лишения свободы.

Схема могла быть организована еще в 2022 году

Как установили следователи, махинация действовала в течение 2022–2025 годов. К ее организации, по данным правоохранителей, причастен командир отдельного батальона. В схему он якобы вовлек трех своих заместителей и командира роты. Таким образом, в организованную группу входили пять представителей командования воинской части.

Следствие считает, что участники схемы использовали свое служебное положение для незаконного получения бюджетных средств, которые государство выделяло на выплаты военнослужащим. Для этого мужчин призывного возраста формально зачисляли на военную службу. На бумаге они числились военнослужащими, однако фактически службу не проходили.

Как работала схема с "мертвыми душами"

По данным полиции, ключевым элементом махинации было оформление ложной служебной документации. На основании таких документов фиктивно оформленным военнослужащим начисляли предусмотренное денежное обеспечение. Речь шла не только о зарплате, но и о премиях и различных надбавках.

То есть по документам мужчины могли выглядеть как полноценные военнослужащие и регулярно получать бюджетные выплаты. На самом же деле, как утверждают следователи, военной службы они не проходили.

После зачисления денег на банковские счета средства снимали. В дальнейшем, по версии правоохранителей, полученные таким образом суммы распределяли между участниками организованной группы. Фактически бюджет продолжал финансировать содержание людей, которые существовали как военнослужащие только в документах.

В воинской части оформили 19 фиктивных служащих

Всего правоохранители выявили 19 таких "мертвых душ". Именно столько мужчин, по материалам следствия, были фиктивно зачислены на военную службу. Они числились в документах и получали начисления, хотя фактически не выполняли служебных обязанностей.

Поскольку схема могла действовать около трех лет, общая сумма незаконно полученных денег постепенно росла. По подсчётам следствия, государству был нанесён ущерб в размере более 15,1 млн гривен. Деньги должны были использоваться для денежного обеспечения реальных военнослужащих, однако, как считают правоохранители, оказались под контролем участников схемы.

Правоохранители провели более 100 обысков

Расследование дела сопровождалось масштабными следственными действиями. Правоохранители провели более ста санкционированных обысков. В ходе них были изъяты служебная документация и черновые записи, которые могут содержать информацию о работе схемы и распределении средств.

Также следователи обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и банковские карты. Кроме того, правоохранители изъяли наличные деньги и другие вещественные доказательства. Собранные материалы стали частью доказательной базы в уголовном производстве.

В настоящее время досудебное расследование в отношении пяти участников организованной группы завершено. Обвинительные акты в отношении командира отдельного батальона, трех его заместителей и командира роты правоохранители направили в суд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине расследуют хищение бюджетных средств при закупке беспилотников для сектора безопасности и обороны. Следствие проверяет государственные контракты почти на 7 млрд грн, а также возможное искусственное завышение стоимости БПЛА, использование фиктивных индивидуальных предпринимателей и схем легализации средств.

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